Taktloser Dopingtest: „Nehmen Anliegen sehr ernst“

Cavallar hatte sich Anfang der Woche zu Wort gemeldet, dass der Dopingtest so kurz nach dem Ableben ihrer Mutter „unglaublich schmerzhaft“ gewesen sei. Die Kontrolle sei „völlig fehl am Platz“ gewesen und „respektlos meiner Familie gegenüber“, so Cavallar. „Es zeigt, wie leicht wir vergessen, dass hinter jedem Sportler ein Mensch mit einem Leben, einer Familie und Gefühlen steht, die nicht einfach verschwinden, wenn die Verantwortungen des Profisports rufen.“ Sie unterstrich, dass sie an sauberen Sport glaubt. „Aber ich glaube auch, dass Menschlichkeit, Mitgefühl und Respekt niemals vergessen werden dürfen.“