Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

ITA entschuldigt sich

Taktloser Dopingtest: „Nehmen Anliegen sehr ernst“

Sport-Mix
14.10.2026 17:12
Die Internationale Test-Agentur hat sich bei Valentina Cavallar entschuldigt.
Die Internationale Test-Agentur hat sich bei Valentina Cavallar entschuldigt.(Bild: AFP/APA/MARCO BERTORELLO)
Porträt von krone Sport
Von krone Sport

Die Internationale Test-Agentur hat sich bei Valentina Cavallar für die Durchführung eines Dopingtests wenige Stunden nach dem Tod ihrer Mutter in den eigenen vier Wänden entschuldigt. „Es tut uns außerordentlich leid, dass Sie in einer ohnehin schon so schmerzhaften Zeit zusätzliche Belastungen erfahren mussten. Wir nehmen Ihre Anliegen sehr ernst und haben uns bereits direkt mit Ihnen in Verbindung gesetzt“, antwortete die ITA auf einen Instagram-Beitrag von Cavallar.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Die im Auftrag des Radsport-Weltverbandes für die Anti-Doping-Maßnahmen zuständige Agentur sprach Cavallar und ihrer Familie ihr aufrichtiges Beileid zu dem Verlust aus. Ergänzend dazu erklärte die ITA gegenüber dem Fachportal Domestique, dass man mittlerweile auch direkt mit der 25-Jährigen in Kontakt gewesen sei und sich bei ihr entschuldigt habe.

Cavallar hatte sich Anfang der Woche zu Wort gemeldet, dass der Dopingtest so kurz nach dem Ableben ihrer Mutter „unglaublich schmerzhaft“ gewesen sei. Die Kontrolle sei „völlig fehl am Platz“ gewesen und „respektlos meiner Familie gegenüber“, so Cavallar. „Es zeigt, wie leicht wir vergessen, dass hinter jedem Sportler ein Mensch mit einem Leben, einer Familie und Gefühlen steht, die nicht einfach verschwinden, wenn die Verantwortungen des Profisports rufen.“ Sie unterstrich, dass sie an sauberen Sport glaubt. „Aber ich glaube auch, dass Menschlichkeit, Mitgefühl und Respekt niemals vergessen werden dürfen.“

Schutz des sauberen Sports und Respekt vor Athleten als Basis
Die ITA pflichtete der gebürtigen Wienerin bei. „Auch wenn Anti-Doping-Kontrollen für den Schutz eines sauberen Sports unerlässlich sind, müssen sie stets mit Mitgefühl, Sensibilität und Respekt für die persönliche Situation der Athletinnen und Athleten durchgeführt werden“, schrieb die Agentur und bekräftigte: „Der Schutz des sauberen Sports und der Respekt vor dem Menschen hinter jedem Athleten müssen immer Hand in Hand gehen.“

Lesen Sie auch:
Radsportlerin Valentina Cavallar hat eine äußerst schwere Zeit erlebt. 
Sport Tv Logo
„Völlig uneinsichtig“
Doping-Kontrolle am Bett der verstorbenen Mutter
12.10.2026

Man wisse Cavallars Feedback sehr zu schätzen, insbesondere in dieser schwierigen Zeit. „Wir werden Sie und alle Athletinnen und Athleten weiterhin dazu ermutigen, Bedenken – sei es während oder nach einer Dopingkontrolle – zu äußern. So kann die ITA geeignete Maßnahmen ergreifen, um ein angemessenes Gleichgewicht zwischen dem Kampf gegen Doping und dem Recht jedes Athleten auf Privatsphäre und Wohlergehen zu gewährleisten.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Sport-Mix
14.10.2026 17:12
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Newsletter
KMM
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Tirol
Unfassbare Verhältnisse: Ekelalarm auf Tiroler Alm
142.315 mal gelesen
Die Wangalm liegt inmitten wundervollen Berge, die Küche ist vollkommen verschmutzt.
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
130.213 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Steiermark
Tod durch Notstromgerät: Paar stirbt in Haus
104.176 mal gelesen
Ein Notstromaggregat kann innerhalb weniger Minuten zum Tod führen, wenn es in geschlossenen ...
Außenpolitik
Kiew erneut in Flammen – Verbündete schlagen Alarm
1032 mal kommentiert
Kiew wurde erneut schwer von russischen Raketen getroffen …
Gericht
Richter dafür: René Benko bekommt eine Fußfessel
679 mal kommentiert
Benko – hier bei seinem jüngsten Termin in Innsbruck – bekommt tatsächlich eine Fußfessel.
Innenpolitik
FPÖ-Nein zu Straftäter-Abschiebung in Heimat
651 mal kommentiert
Die Justizanstalten in Österreich sind überfüllt – mit einer Gesetzesnovelle sollen nun ...
Mehr Sport-Mix
ITA entschuldigt sich
Taktloser Dopingtest: „Nehmen Anliegen sehr ernst“
Eiskunstlaufen
Saisonstart für Talent: „Ich traue ihr einiges zu“
Mit Blick auf Olympia
Ivona Glavas Dadic hat einen neuen Trainer
NBA
Pöltl feiert mit Toronto Kantersieg gegen New York
Im selben Hotel
Salzburger Lehrer trafen die Stars des FC Bayern

Produkt Vergleiche

Action-Cam Vergleich
Zum Vergleich
action-cam
Crosstrainer Vergleich
Zum Vergleich
crosstrainer
E-Bike Vergleich
Zum Vergleich
E-Bike
Elektro-Scooter Vergleich
Zum Vergleich
elektro scooter
Ergometer Vergleich
Zum Vergleich
ergometer
Fahrrad Test
Zum Vergleich
fahrrad
Fahrradanhänger Vergleich
Zum Vergleich
fahrradanhaenger
Faszienrolle Vergleich
Zum Vergleich
faszienrolle repeater
Hoverboard Vergleich
Zum Vergleich
hoverboard
Kinderfahrrad Vergleich
Zum Vergleich
kinderfahrrad
Alle Produkte ansehen
Top Gutscheine
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf