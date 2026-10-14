Brennpunktschulen: Mädchen mit Kopftuch alltäglich

Seit diesem Schuljahr gibt es österreichweit das Chancenbonus-Programm. Dieses unterstützt österreichweit 400 Volks- und Mittelschulen mit besonders herausfordernden Rahmenbedingungen. In Wien profitieren 228 Bildungsanstalten davon, alleine 35 in Favoriten. Lediglich im 1. Bezirk gibt es keine Chancenbonus-Schule.