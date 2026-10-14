„Himmlisches“ Duell: „Verfluchen ist ein Tabu!“

Das Grazer Derby am Sonntag ist auch in den steirischen Kirchen immer wieder ein Thema. Vor den Spielen wird für beide Seiten fleißig gebetet. Die „Krone“ sprach mit zwei Pfarrern über ihre Liebe zum jeweiligen Grazer Fußballverein. Die Fairness steht aber bei unseren zwei Männern Gottes immer im Vordergrund.
Die südsteirischen Pfarrer Wolfgang Toberer aus St. Peter am Ottersbach und Robert Strohmeier aus St. Veit am Vogau verbindet seit Jahrzehnten eine Freundschaft. Beide eint die Liebe zum Beruf, der gefestigte Glaube und die Offenheit, mit denen sie den Menschen begegnen. Beim Thema Fußball ticken die beiden aber unterschiedlich: Toberer ist seit genau 50 Jahren Sturm-Fan, Strohmeiers Herz schlägt seit seinem 13. Lebensjahr für den GAK.
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