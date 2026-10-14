Angeklagter grinst und salutiert vor Anhängern

Geheimhaltung, sonst droht Haft in der Ukraine

In ihrem Antrag auf Einstellung des Verfahrens durch Urteil wiesen die Anwälte zudem darauf hin, dass der 50-Jährige kein faires Verfahren erfahren könnte. Denn K. sei von seinen damaligen Vorgesetzten zur Geheimhaltung verpflichtet worden. Diese reiche sogar so weit, dass er über entlastende Beweise nicht einmal gegenüber seinen Anwälten offen sprechen könne. Entsprechend dürfe er im Prozess auch nicht aussagen. Andernfalls drohten K. in der Ukraine mehrere Jahre Haft.