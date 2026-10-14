Labor in Tirol soll den Tunnelbau sicherer machen

Er zählt zu den schwierigsten Teilbereichen im Tiefbau und stellt alle Beteiligten aufgrund der geologischen und baulogistischen Gegebenheiten vor allem in den Alpen vor enorme Herausforderungen. Die Rede ist vom Tunnelbau. Um die Baupraxis zu verbessern, wurde am Campus Technik der Uni Innsbruck das Christian Doppler Labor „Maschineller Tunnelbau im Hartgestein 4.0“ eröffnet. Gefördert wurde und wird es vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.