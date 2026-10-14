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Vom Bund gefördert

Labor in Tirol soll den Tunnelbau sicherer machen

Tirol
14.10.2026 17:00
Ein Einblick in das Labor, das den Tunnelbau produktiver und auch sicherer machen soll.
Ein Einblick in das Labor, das den Tunnelbau produktiver und auch sicherer machen soll.(Bild: Matthias Flora)
Porträt von Manuel Schwaiger
Von Manuel Schwaiger

Innsbrucker Forscher machen einen komplexen Teilbereich im Tiefbau fit für die Zukunft. Das Projekt wird vom Ministerium gefördert. Auch der Wirtschaftsminister zeigte sich begeistert.

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Er zählt zu den schwierigsten Teilbereichen im Tiefbau und stellt alle Beteiligten aufgrund der geologischen und baulogistischen Gegebenheiten vor allem in den Alpen vor enorme Herausforderungen. Die Rede ist vom Tunnelbau. Um die Baupraxis zu verbessern, wurde am Campus Technik der Uni Innsbruck das Christian Doppler Labor „Maschineller Tunnelbau im Hartgestein 4.0“ eröffnet. Gefördert wurde und wird es vom Bundesministerium für Wirtschaft, Energie und Tourismus.

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