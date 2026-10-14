Ärzte von Papst Leo: Heilung verläuft nach Plan

Ärzte: Rückkehr zum normalen Alltag möglich

Bei dem Eingriff in der römischen Polikinik Agostino Gemelli bestätigte sich beim Oberhaupt der römisch-katholischen Kirche ein Lungenadenokarzinom – das ist die häufigste Form bösartiger Lungentumoren. Wird es in einem frühen Stadium entdeckt, kann die Erkrankung allein durch eine Operation geheilt werden. Anschließend ist laut Fachärzten eine Rückkehr zum normalen Alltag möglich. Der Papst wird nach Angaben des Vatikans circa sieben Tage im Krankenhaus bleiben müssen. Er hat all seine Termine bis zum 20. Oktober abgesagt.