Jackpot geknackt: Deutscher gewinnt 120 Mio. Euro

Die Gewinnzahlen 11, 17, 20, 22, 35 sowie die Eurozahlen 4 und 8 haben den Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen zum Multimillionär gemacht. Weiters konnten sich aber auch noch zwei weitere Deutsche, ein Däne, ein Finne, ein Norweger, ein Pole und ein Schwede über einen Millionengewinn freuen. In der zweiten Gewinnklasse räumten die Glückspilze jeweils 2.981.587,20 Euro ab.