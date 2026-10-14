Richtig getippt
Jackpot geknackt: Deutscher gewinnt 120 Mio. Euro
Der Eurojackpot ist am Dienstagabend geknackt worden. Ein Glückspilz aus Deutschland darf sich nun über 120 Millionen Euro freuen.
Die Gewinnzahlen 11, 17, 20, 22, 35 sowie die Eurozahlen 4 und 8 haben den Lottospieler aus Nordrhein-Westfalen zum Multimillionär gemacht. Weiters konnten sich aber auch noch zwei weitere Deutsche, ein Däne, ein Finne, ein Norweger, ein Pole und ein Schwede über einen Millionengewinn freuen. In der zweiten Gewinnklasse räumten die Glückspilze jeweils 2.981.587,20 Euro ab.
Jackpot mit 120 Mio € geknackt
Der Eurojackpot ist eine europaweite Lotterie, an der mittlerweile 19 Länder teilnehmen. Alle Spieler blicken jeweils dienstags und freitags nach Helsinki, wo die Eurojackpot-Zahlen gelost werden. Zunächst werden 5 aus 50 Eurojackpot-Kugeln gezogen, worauf aus einer zweiten Trommel 2 aus 12 Eurozahlen folgen. Für den Höchstgewinn von 120 Millionen Euro müssen alle 7 Zahlen richtig getippt werden.
Ist die Obergrenze für den Jackpot erreicht, fließt das übrige Geld in die zweite Gewinnklasse. Sollte der Jackpot also lange nicht geknackt werden, dürfen sich dann auch die übrigen Gewinner über immer höhere Summen freuen – so wie bei der letzten Ziehung am Dienstagabend.
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