Wenn nur eine Zahl zum Siebenfach-Jackpot fehlt

Acht „Fünfer“ mit Zusatzzahl – zwei in Tirol

Besser dran waren da schon die „Fünfer“ mit Zusatzzahl: Acht Spielteilnehmer durften sich über einen Gewinn von jeweils rund 26.800 Euro freuen. Drei davon wurden in der Steiermark und je einer in Tirol und im Burgenland per Quicktipp erzielt, ein weiterer in Tirol ebenso per Normalschein wie auch zwei über die Spieleseite win2day.