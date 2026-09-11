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1600 € statt Millionen

Wenn nur eine Zahl zum Siebenfach-Jackpot fehlt

Tirol
11.09.2026 13:25
Porträt von Hubert Rauth
Von Hubert Rauth

Ganz Österreich ist wieder im Lotto-Fieber: Am kommenden Sonntag geht es zum erst zweiten Mal (!) in der Geschichte der Österreichischen Lotterien um einen Achtfachjackpot, nachdem einige Spieler bei der jüngsten Ziehung am Mittwoch nur haarscharf am Millionengewinn vorbeigeschrammt sind. Der „Trostpreis“ für den Fünfer war deutlich geringer.

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Rund acht Millionen Euro hätten am Mittwoch die sechs „Richtigen“ gebracht. Am Ende konnte aber auch den Siebenfach-Jackpot niemand knacken. Und so geht es am kommenden Sonntag um satte elf Millionen Euro!

Nur acht Wochen nach dem ersten Achtfachjackpot bei „6 aus 45“  – auf den man immerhin 40 Jahre lang warten musste – ist es erst der zweite in der Geschichte der Österreichischen Lotterien.

Fünf richtige Zahlen - eine zu wenig!
Aber zurück zur Ziehung am Mittwoch. Nicht weniger als 131 Spielteilnehmer hatten fünf richtige Zahlen. Reich wurden diese damit aber nicht, obwohl nur eine einzige Zahl zum Millionengewinn fehlte. Vielmehr mussten sich die „Fünfer“ mit  1604,20 Euro zufriedengeben.

Am Sonntag geht es um einen Achtfach-Jackpot.
Am Sonntag geht es um einen Achtfach-Jackpot.(Bild: Christian Jauschowetz)

Acht „Fünfer“ mit Zusatzzahl – zwei in Tirol
Besser dran waren da schon die „Fünfer“ mit Zusatzzahl: Acht Spielteilnehmer durften sich über einen Gewinn von jeweils rund 26.800 Euro freuen. Drei davon wurden in der Steiermark und je einer in Tirol und im Burgenland per Quicktipp erzielt, ein weiterer in Tirol ebenso per Normalschein wie auch zwei über die Spieleseite win2day.

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Weiter Warten auf Steirer
Die sechs Richtigen, die im Juli den ersten Achtfach-Jackpot knackten, wurden in der Steiermark getippt. Der Gewinner oder die Gewinnerin hat sich jedoch bis heute noch nicht gemeldet – irgendwo schlummert demnach noch ein zwölf Millionen schwerer Quick-Tipp, der seinen Besitzer in die finanzielle Unabhängigkeit führen könnte.

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