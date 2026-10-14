Zu heiße Getränke können Krebs verursachen

Zunächst Mate-Inhaltsstoff unter Verdacht

Zunächst sei vermutet worden, dass Inhaltsstoffe der Blätter von „Ilex paraguariensis“, aus denen Mate hergestellt wird, für das Krebsrisiko verantwortlich sind. Später stellte sich jedoch heraus, dass das Risiko auf Personen beschränkt war, die den Mate-Tee sehr heiß konsumieren. Ähnliches wurde aus der Provinz Golestan im Iran berichtet. Dort wird Tee sehr heiß getrunken, was in einer zehnfach größeren Häufigkeit von Speiseröhrenkrebs im Vergleich zu einer anderen Region des Iran ohne dieses Trinkverhalten resultiert.