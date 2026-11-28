Untersuchung angeordnet

Man befinde sich etwas jenseits der Wartelinie und habe mit der anderen Maschine „Farbe ausgetauscht“, zitierten mehrere US-Medien einen Funkspruch des Piloten vom Freitag (Ortszeit). Seine Maschine hätte eigentlich nach Dallas abheben sollen, die andere kurz darauf nach Chicago. Die FAA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.