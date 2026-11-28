„Farbe ausgetauscht“
Flugzeug in Washington streift andere Maschine
In der US-Hauptstadt Washington hat ein Flugzeug auf dem Weg zur Startbahn den Flügel einer anderen Maschine gestreift. „Es war wirklich heftig“, gab ein Passagier bekannt, das Flugzeug habe „geschaukelt“.
Beide Maschinen waren für die Fluggesellschaft American Airlines unterwegs. Berührt hätten sich lediglich die beiden Flügelspitzen. Die zwei Maschinen kehrten zu ihren Gates zurück und wurden für eine Inspektion aus dem Verkehr gezogen.
Es sei niemand verletzt worden, teilte die Luftfahrtbehörde FAA auf X mit:
Untersuchung angeordnet
Man befinde sich etwas jenseits der Wartelinie und habe mit der anderen Maschine „Farbe ausgetauscht“, zitierten mehrere US-Medien einen Funkspruch des Piloten vom Freitag (Ortszeit). Seine Maschine hätte eigentlich nach Dallas abheben sollen, die andere kurz darauf nach Chicago. Die FAA kündigte eine Untersuchung des Vorfalls an.
„Es war wirklich heftig“, sagte ein Passagier dem Sender CNN. „Das ganze Flugzeug hat regelrecht geschaukelt.“ Über größere Auswirkungen auf den Flugbetrieb war zunächst nichts bekannt. Wegen schlechten Wetters war es örtlich bereits zu zahlreichen Ausfällen und Verspätungen gekommen.
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