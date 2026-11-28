Der frühere brasilianische Profikicker Juary, der sich 1987 einen Namen als „Bayern-Schreck“ gemacht hatte, ist im Alter von 67 Jahren in seiner Heimat gestorben.
„Wir werden diese einzigartige Persönlichkeit unserer Geschichte sehr vermissen. Wir wünschen den Familienangehörigen, Freunden und den Millionen von Fans, die die Legende im Laufe ihrer Karriere gewonnen hat, viel Kraft. Ruhe in Frieden, Juary“, schrieb der FC Santos über seine Vereinslegende.
Der Ex-Stürmer absolvierte 229 Spiele für den brasilianischen Kultklub und erzielte dabei 101 Tore. Laut Medienberichten erlitt Juary bei einem chirurgischen Eingriff einen Herzinfarkt und starb am vergangenen Donnerstag.
Matchwinner im Finale gegen Bayern
Juary spielte außerhalb Brasiliens für den mexikanischen Klub Leones Negros sowie für die italienischen Vereine Inter, Avellino, Ascoli und Cremonese. Seinen größten Erfolg feierte er 1987 mit dem FC Porto in Wien: Im Finale des Europapokals der Landesmeister – dem Vorgängerbewerb der Champions League – drehten die Portugiesen die Partie gegen Bayern München nach Rückstand und siegten mit 2:1.
Der Matchwinner damals: Juary. In der 78. Minute gab der Brasilianer den Assist um Ausgleich durch Madjer, zwei Minuten später traf der Stürmer zum Siegtor.
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