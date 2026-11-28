Matchwinner im Finale gegen Bayern

Juary spielte außerhalb Brasiliens für den mexikanischen Klub Leones Negros sowie für die italienischen Vereine Inter, Avellino, Ascoli und Cremonese. Seinen größten Erfolg feierte er 1987 mit dem FC Porto in Wien: Im Finale des Europapokals der Landesmeister – dem Vorgängerbewerb der Champions League – drehten die Portugiesen die Partie gegen Bayern München nach Rückstand und siegten mit 2:1.