Bei einem Krampuslauf im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ging es nicht nur aufgrund der verkleideten Gestalten wild zu. Unter den Zuschauern gerieten zwei Einheimische (26 und 17 Jahre alt) in einen heftigen Streit, bei dem recht rasch die Fetzen bzw. die Fäuste flogen. Der 17-Jährige kassierte dabei zahlreiche Schläge ins Gesicht.