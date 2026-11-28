Bei einem Krampuslauf im Tiroler Bezirk Innsbruck-Land ging es nicht nur aufgrund der verkleideten Gestalten wild zu. Unter den Zuschauern gerieten zwei Einheimische (26 und 17 Jahre alt) in einen heftigen Streit, bei dem recht rasch die Fetzen bzw. die Fäuste flogen. Der 17-Jährige kassierte dabei zahlreiche Schläge ins Gesicht.
Zu dem Vorfall kam es am Freitag zu später Stunde. In Seefeld genossen zahlreiche Zuschauer einen der vielen Krampusläufe, die in Tirol im November und Dezember Hochsaison haben.
Heftiger Streit
Zwei Einheimische im Alter von 26 und 17 Jahren gerieten bei der Brauchtumsveranstaltung jedoch in einen heftigen Streit, der bald darauf völlig eskalierte.
Der Teenager erlitt bei der Auseinandersetzung Verletzungen unbestimmten Grades.
Ein Sprecher der Polizei
Von Rettung in Klinik gebracht
„Der 26-Jährige steht im Verdacht, dem 17-Jährigen mehrere Faustschläge ins Gesicht verpasst zu haben“, heißt es von den Ermittlern der Polizei. Von der Schlägerei trug der Jugendliche „Verletzungen unbestimmten Grades“ davon.
Rettungskräfte lieferten den Teenager zur weiteren Behandlung in das Bezirkskrankenhaus Hall ein. Der genaue Grund für den Streit ist noch Gegenstand von Ermittlungen.
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