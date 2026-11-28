Drei Kätzchen kämpfen sich zurück ins Leben – und erobern jetzt die Herzen von Senioren. Noch vor wenigen Wochen waren die Samtpfoten schwerst krank und auf liebevolle Pflege angewiesen. Heute tapsen sie durch ein Pflegeheim und sorgen dort für strahlende Augen, schnurrende Glücksmomente und jede Menge Abwechslung.
Der Start ins Leben der drei Katzen war mehr als holprig und hing am seidenen Faden, erzählt Andrea Pohl, vom niederösterreichischen Verein „Fenja‘s Tierhilfe“ im Gespräch mit der „Krone“-Tierecke. „Wir haben die Kitten ganz jung übernommen, mehr tot als lebendig. Die Tierärztin hat die Hände über dem Kopf zusammengeschlagen, bei dem erbarmungswürdigem Zustand“, so Pohl.
Drei gesundheitliche Totalbaustellen
Die Fellnasen waren allesamt mit der hochansteckenden Krankheit „Parvovirose“ infiziert, litten unter Wurmbefall, starkem Durchfall und Erbrechen, hatten die Ohren voller Milben und Eiter trat aus Augen und Nase. „Drei Totalbaustellen! Aber wir haben es geschafft und alle entwickeln sich nun prächtig“, erinnert sich Tierfreundin Pohl.
Es war sofort klar! Hier helfen wir und unterstützen bei den Tierarztkosten.
Maggie Entenfellner, „Krone“-Tierecke
Bild: Klemens Groh
Tierecke hilft bei den hohen Kosten
Als Tierecke-Leiterin Maggie Entenfellner von dem Schicksal der drei erfuhr, war sofort klar: „Wir helfen!“ Die anfallenden Tierarztkosten wurden mit einer Spende von 1000 Euro unterstützt, um zumindest etwas von dem finanziellen Druck vom Verein „Fenja‘s Tierhilfe“ zu nehmen.
Artgerechtes Zuhause
Doch nicht nur gesundheitlich wendete sich das Blatt des Trios zum Guten. Dank einer glücklichen Fügung konnte ein wahrer Traumplatz gefunden werden. Seit Anfang Oktober wohnen die drei Schwestern „Lana“, „Luna“ und „Leni“ im SeneCura Pflegeheim in Pressbaum. Sie sind nun die Lieblinge der Bewohner und leben wie im Schlaraffenland: ein eigenes Zimmer, um sich zurückzuziehen, ganz viele Streicheleinheiten und Beschäftigung zu jeder Tageszeit.
Katzen holen Erinnerungen hervor
Für Martina Schmit, Leiterin der Einrichtung, stellt der Einzug der Tiere einen wichtigen Baustein für die gute Stimmung im Pflegeheim dar. Sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner profitieren von der Anwesenheit der Katzen. „Sie beleben den Alltag, und die Bewohner freuen sich über die Abwechslung. Wir haben sehr viele tierliebe Menschen hier und so mancher fühlt sich an eine vergangene Zeit mit dem eigenen – liebgewonnenen – Haustier erinnert“, so Schmit über die positive Wirkung von „Lana“, „Luna“ und „Leni“.
Aus drei schwer kranken Sorgenkindern sind drei lebensfrohe Samtpfoten geworden, die nun nicht nur selbst ihr Glück gefunden haben, sondern auch anderen Menschen jeden Tag ein Lächeln schenken. Wo einst um ihr Überleben gebangt wurde, wird heute geschnurrt, gespielt und gekuschelt. Für die drei Schwestern beginnt damit ein neues Kapitel – und für die Bewohner des Pflegeheims ein Alltag mit ganz besonderen tierischen Begleitern.
Dank Spenden der „Krone“ Leser
Dass „Lana“, „Luna“ und „Leni“ diese zweite Chance bekommen haben, ist auch den „Krone“-Lesern zu verdanken. Mit ihren Spenden konnte ein Teil der hohen medizinischen Kosten übernommen und Tierschützerin Andrea Pohl bei der aufwendigen Versorgung der Katzen unterstützt werden. Ein schönes Beispiel dafür, wie viel Gutes gemeinsames Helfen bewirken kann!
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Das krone.at-Forum präsentiert sich ab sofort in neuem Design! Wir freuen uns über konstruktives Feedback. Damit die Diskussionen in den Kommentarbereichen beim jeweiligen Thema bleiben, können Sie uns Rückmeldungen hier hinterlassen.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.