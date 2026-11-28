Katzen holen Erinnerungen hervor

Für Martina Schmit, Leiterin der Einrichtung, stellt der Einzug der Tiere einen wichtigen Baustein für die gute Stimmung im Pflegeheim dar. Sowohl Mitarbeiter als auch Bewohner profitieren von der Anwesenheit der Katzen. „Sie beleben den Alltag, und die Bewohner freuen sich über die Abwechslung. Wir haben sehr viele tierliebe Menschen hier und so mancher fühlt sich an eine vergangene Zeit mit dem eigenen – liebgewonnenen – Haustier erinnert“, so Schmit über die positive Wirkung von „Lana“, „Luna“ und „Leni“.