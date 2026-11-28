Wir sind wieder zu Gast bei den Fockers: „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und Ich“ läuft ab sofort im Kino. Die „Krone“ sprach mit Regisseur John Hamburg über den berühmten Neuzugang Ariana Grande an der Seite von Robert De Niro und Ben Stiller.
Die Filmreihe um die Familie Focker hat seit dem ersten Teil im Jahr 2000 schon etwas Staub angesetzt. Frischer Wind musste her, das war auch Regisseur und Drehbuchautor John Hamburg klar, wie er im „Krone“-Interview verrät: „Wir haben einen Neuzugang gebraucht, der es mit Ben Stiller und Robert De Niro als Kontrahenten aufnehmen kann. Das war ein wichtiges Puzzlestück. Schnell war klar, Ariana Grande war perfekt für uns. Sie ist lustig, eine tolle Schauspielerin und ein frisches Gesicht.“
Grande spielt also in „Meine Frau, unsere Schwiegertochter und Ich“ (ab sofort im Kino) die neue Schwiegertochter Olivia. Die es faustdick hinter den Ohren hat: „Die Chemie am Set war sofort spürbar! Vor allem bei Robert De Niro und Ariana Grande hat es in der ersten Sekunde ,klick’ gemacht. Man spürt diese ehrliche Zuneigung auch auf der Leinwand.“
Hamburg war schon bei vorherigen Teilen der Reihe an Bord und kennt die Schwierigkeiten von Comedy-Fortsetzungen: „Es kann passieren, dass sie immer größer und damit chaotischer werden. Ich habe mich bemüht, dieses Mal zurück zur Einfachheit des Originalfilms zu gehen.“ Dafür konnte er gleich auf eigene Erfahrungen zurückgreifen, schließlich ist der Humor-Experte mittlerweile selbst Vater einer 15-jährigen Tochter.
„Ich habe eine Menge meiner eigenen Ängste rund ums Elternsein einfließen lassen. Und auch Dinge, die ich daran liebe. Es ist eindeutig mein bisher persönlichster Film, ich kann mich gut in diese überfürsorgliche Art hineinversetzen. Auch wenn ich es hoffentlich nicht ganz so sehr übertreibe wie Stiller mit seinem Nachwuchs“, lacht der Regisseur. Der manche Witze von damals in der Form nicht mehr bringen würde: „Dinge, über die wir damals nicht mal nachgedacht haben, können heute schnell als beleidigend aufgefasst werden. Aber Komödie entwickelt sich eben weiter.“
Können sich die Fans auf weitere Neuauflagen in der Zukunft freuen? „Ich bin mir nicht sicher, ob wir noch einen Teil machen werden. Aber wenn doch, dann muss Ariana unbedingt wieder dabei sein ...“
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