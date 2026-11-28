„Ich habe eine Menge meiner eigenen Ängste rund ums Elternsein einfließen lassen. Und auch Dinge, die ich daran liebe. Es ist eindeutig mein bisher persönlichster Film, ich kann mich gut in diese überfürsorgliche Art hineinversetzen. Auch wenn ich es hoffentlich nicht ganz so sehr übertreibe wie Stiller mit seinem Nachwuchs“, lacht der Regisseur. Der manche Witze von damals in der Form nicht mehr bringen würde: „Dinge, über die wir damals nicht mal nachgedacht haben, können heute schnell als beleidigend aufgefasst werden. Aber Komödie entwickelt sich eben weiter.“