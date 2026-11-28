Vorweihnachtliche Eskalation bei den steirischen Schwarzen – oder doch Adventfriede? Nach einer desaströsen Umfrage steht Parteichefin Manuela Khom wieder in der Kritik.
Jüngst war ruchbar geworden, dass nach der Veröffentlichung der neuen, im Auftrag des FPÖ-Landtagsklubs erstellten und für die Volkspartei so desaströsen Umfrage in der „Krone“ die latente Unruhe in der Partei wieder befeuert worden sei. Laut der OGM-Umfrage würde Mario Kunasek mit der FPÖ jetzt, zwei Jahre nach der Landtagswahl, sein Stimmenpotenzial von knapp 35 auf 44 Prozent ausbauen, während die ÖVP mit Manuela Khom mit nur noch 17 Prozent das Landtagswahlergebnis von knapp 27 Prozent katastrophal untertreffen würde.
Partei-Klausur: Versuch eines Befreiungsschlags
Die angezählte Landeshauptmann-Stellvertreterin kämpft allerdings wie eine Löwin um ihr Amt. Mit der von Khom für das Wochenende einberufenen Partei-Klausur wolle sie, hieß es, einen Befreiungsschlag versuchen, während ihre Kritiker-Schar lieber über eine ÖVP-Zukunft ohne Khom sprechen wolle.
Nachfolge-Namen kursieren, doch niemand ist mehrheitsfähig
Partei-Insider tippen: Weder werde Khom wirklich ein Befreiungsschlag gelingen, noch werden ihre Skeptiker, Kritiker und ausgemachten Gegner einen Putsch wagen – schlicht, weil es bisher keinen mehrheitsfähigen Kandidaten oder Kandidatin gibt. Genannt werden hier immer wieder die Landesräte Karlheinz Kornhäusl und Simone Schmiedtbauer sowie Staatssekretärin Barbara Eibinger-Miedl. An schwarzen Adventfrieden glaubt keiner. Bestenfalls: Adventstille.
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