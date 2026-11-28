Jüngst war ruchbar geworden, dass nach der Veröffentlichung der neuen, im Auftrag des FPÖ-Landtagsklubs erstellten und für die Volkspartei so desaströsen Umfrage in der „Krone“ die latente Unruhe in der Partei wieder befeuert worden sei. Laut der OGM-Umfrage würde Mario Kunasek mit der FPÖ jetzt, zwei Jahre nach der Landtagswahl, sein Stimmenpotenzial von knapp 35 auf 44 Prozent ausbauen, während die ÖVP mit Manuela Khom mit nur noch 17 Prozent das Landtagswahlergebnis von knapp 27 Prozent katastrophal untertreffen würde.