Der regionale Regierungschef Fernando Clavijo erklärte (siehe X-Beitrag oben), er empfinde großen Schmerz und ein Gefühl der Ohnmacht angesichts dieser neuen Tragödie. Er forderte die spanische Regierung sowie die EU-Kommission zum Handeln auf: "Der humanitäre Notstand beginnt nicht auf El Hierro, sondern an den Küsten von Senegal und Gambia, wo wir ansetzen müssen."