Die Toronto Raptors sind am Freitagabend (Ortszeit) trotz eines Sieges gegen die Brooklyn Nets in der Gruppenphase des NBA-Cups ausgeschieden. Zum 124:100 gegen die New Yorker steuerte der Wiener Jakob Pöltl 17 Punkte, neun Rebounds, zwei Assists sowie drei Steals in 35:15 Einsatzminuten bei.
Topscorer der Kanadier war Scottie Barnes, der es auf 34 Zähler brachte. Immanuel Quickley schrieb mit 24 Punkten, zehn Rebounds und 14 Assists dreifach zweistellig an.
Toronto lag gegen Brooklyn ab dem zweiten Viertel ständig voran und blieb ungefährdet. Der Aufstieg ins Viertelfinale des NBA-Cups als bester Gruppenzweiter der Eastern Conference glitt den Kanadiern aus den Händen, weil die Atlanta Hawks bei den Boston Celtics 87:86 gewannen. „Wir haben das Spiel von Beginn an kontrolliert und unseren Fans endlich wieder einen Heimsieg schenken können“, freute sich Pöltl.
Die Raptors hatten zuletzt sieben Mal hintereinander vor eigenem Publikum verloren. „Auch wenn es zum Weiterkommen im NBA Cup knapp nicht gereicht hat, tut dieses Erfolgserlebnis sehr gut“, so der 31-jährige Center.
Am Sonntag empfangen die Raptors die Denver Nuggets, die Utah Jazz auswärts 120:107 bezwangen. Jamal Murray erzielte dabei 36 Punkte. In der K.-o.-Phase des NBA-Cups ist das Team aus Colorado ebenfalls nicht mehr dabei.
Wembanyama gewinnt Duell der Superstars
Beim Duell der San Antonio Spurs mit den Los Angeles Lakers kam es zum Aufeinandertreffen der Superstars Victor Wembanyama und Luka Doncic. Die Texaner setzten sich dank einer Aufholjagd nach der Pause mit 99:96 durch. Der 2,24 Meter große Franzose „Wemby“ steuerte 25 Punkte und 16 Rebounds bei. Der Slowene Doncic führte einmal mehr die Lakers an. Er verbuchte 31 Zähler. Durch den Sieg sind die Spurs im NBA-Cup-Viertelfinale dabei.
Der Bewerb wird 2026 einen neun Champion bringen, sind doch alle bisherigen Gewinner vorzeitig ausgeschieden. Titelverteidiger New York Knicks beendete die Gruppenphase mit einer 1:3-Bilanz. Ebenfalls out sind mit den Lakers und den Milwaukee Bucks die NBA-Cup-Sieger der Jahre 2023 und 2024. Die Begegnungen im diesjährigen Viertelfinale lauten Detroit Pistons – Boston Celtics, Atlanta Hawks – Philadelphia 76ers, Dallas Mavericks – San Antonio Spurs sowie Portland Trail Blazers – Memphis Grizzlies. Das Endspiel findet am 11. Dezember in Indianapolis statt.
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