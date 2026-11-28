Wembanyama gewinnt Duell der Superstars

Beim Duell der San Antonio Spurs mit den Los Angeles Lakers kam es zum Aufeinandertreffen der Superstars Victor Wembanyama und Luka Doncic. Die Texaner setzten sich dank einer Aufholjagd nach der Pause mit 99:96 durch. Der 2,24 Meter große Franzose „Wemby“ steuerte 25 Punkte und 16 Rebounds bei. Der Slowene Doncic führte einmal mehr die Lakers an. Er verbuchte 31 Zähler. Durch den Sieg sind die Spurs im NBA-Cup-Viertelfinale dabei.