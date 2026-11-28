Steelers-Defensive ärgert Broncos-Star Nix

Rudolph und das Pittsburgh-Team zeigten sich gegen Denver unbeeindruckt von der Aufregung der Woche und hatten schon zur Pause beim Stand von 24:5 eine Vorentscheidung erzwungen. Der Rodgers-Ersatz warf für 142 Yards und einen Touchdown. Stark präsentierte sich vor allem die Steelers-Defensive, die zwei Pässe von Denver-Quarterback Bo Nix abfing und einen weiteren Ballverlust provozierte. So sorgte die Abwehr für gleich zwei eigene Touchdowns.