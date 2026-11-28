„Sie haben mir einen Grund gegeben, das Krankenhaus zu verlassen“, sagt Kate mit brüchiger Stimme. Ein Satz, der tief unter die Haut geht und der zeigt, wie sehr ihr die Kinder in ihrer dunkelsten Zeit Kraft und Hoffnung geschenkt haben. Auch über die dramatische Zeit nach ihrer Operation im Jänner 2024, als sie kaum bei Bewusstsein war, spricht die Prinzessin von Wales zum ersten Mal.