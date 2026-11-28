Prinzessin Kate (44), die Princess of Wales, kann ihre Tränen nicht zurückhalten! In ihrer bewegenden TV-Dokumentation „Heal“ über ihre Krebserkrankung wird die Ehefrau von Prinz William (44) von den liebevollen Botschaften ihrer drei Kinder George (13), Charlotte (11) und Louis (8) überwältigt. Als sie die Worte ihrer Kinder hört, bricht sie in Tränen aus. Und wir weinen mit!
„Sie haben mir einen Grund gegeben, das Krankenhaus zu verlassen“, sagt Kate mit brüchiger Stimme. Ein Satz, der tief unter die Haut geht und der zeigt, wie sehr ihr die Kinder in ihrer dunkelsten Zeit Kraft und Hoffnung geschenkt haben. Auch über die dramatische Zeit nach ihrer Operation im Jänner 2024, als sie kaum bei Bewusstsein war, spricht die Prinzessin von Wales zum ersten Mal.
Die höchsten Berge Großbritanniens in 24 Stunden
Kate hatte im März 2024 öffentlich gemacht, dass sie an Krebs erkrankt sei und sich einer Chemotherapie unterziehe. Im Jänner 2025 hatte sie mitgeteilt, sie befinde sich in Remission. Im Juni dieses Jahres bestieg die 44-Jährige im Rahmen der sogenannten Drei-Gipfel-Challenge innerhalb von 24 Stunden die jeweils höchsten Berge in Schottland, England und Wales.
Von Botschaft ihrer Kinder überwältigt
Auf dem Scafell Pike in England spielte ihr Bruder James Middleton ihr Botschaften ihrer drei Kinder vor, die ihm William geschickt hatte.
Ich hab dich ganz lieb und hoffe, du kommst gut auf den Berg. Denk daran, ich bin immer in deinem Herzen bei dir und ich hab dich sehr lieb.
Prinz Louis
„Hallo Mama. Ich hab dich ganz lieb und hoffe, du kommst gut auf den Berg. Denk daran, ich bin immer in deinem Herzen bei dir und ich hab dich sehr lieb. Ich werde dir immer folgen und immer bei dir sein. Und denk daran, ich hab dich wirklich sehr lieb und schicke dir ganz viel Liebe“, sagte der achtjährige Prinz Louis.
Du siehst wirklich sehr stark aus. Mach weiter, wir stehen alle hinter dir.
Prinz George
„Du siehst wirklich sehr stark aus. Mach weiter, wir stehen alle hinter dir“, sagte der 13-jährige Prinz George und verriet, dass er ihre Wanderung durch Großbritannien mithilfe der Flugverfolgungs-App Flightradar24 genau mitverfolgen würde.
Hallo Mama. Ich hab dich so lieb. Wir wünschen dir viel Glück und ich feuere dich an.
Prinzessin Charlotte
Die elfjährige Prinzessin Charlotte sagte ihrer Mutter: „Hallo Mama. Ich hab dich so lieb. Wir sind so stolz auf dich und deinen Spaziergang und deine Herausforderungen. Wir wünschen dir viel Glück und ich feuere dich an. Bis bald.“ Kate wischte sich beim Anhören der Botschaften Tränen aus den Augen.
Bruder James stand ihr zur Seite
Die Prinzessin wurde auf ihrem Weg von ihrem Bruder James begleitet, der ihr während ihrer schweren Zeit der Genesung versprochen hatte, dass sie das gemeinsam schaffen würden.
Die Prinzessin gestand, dass sie nicht wusste, ob sie es wirklich durchziehen würde können. Sie hatte trainiert, wusste aber nicht, ob sie wirklich stark genug sein würde.
Düstere Zeit, „kaum bei Bewusstsein“, im Krankenhaus
Ihre Zeit im Krankenhaus beschreibt die Prinzessin in der Dokumentation zum ersten Mal und enthüllt erschütternde Erinnerung daran, kaum bei Bewusstsein gewesen zu sein.
„Die Dunkelheit war eine wirklich beängstigende, desorientierende Erfahrung“, erinnert sich Kate zurück. Die Prinzessin war im Jänner 2024 nach einer Bauchoperation zwei Wochen in der London Clinic im Krankenhaus. „Ich glaube, ich war kaum bei Bewusstsein. Es war eine sehr düstere Zeit. Aber dann, irgendwo inmitten dessen, wurde ich mir bewusst, dass jemand meine Hand hielt.“
Ich glaube, ich war so eine Art Halbbewusstsein. Es war eine wirklich düstere Zeit.
Prinzessin Kate über ihre Zeit im Krankenhaus
Kate: „Es war eine wirklich harte Zeit, aber ich bin sehr dankbar, weil ich dadurch gelernt habe, das Leben so sehr zu schätzen“, sagt sie.
Einnahmen der Doku für Krebshilfe
Der Film zeigt Kate auch bei einem Treffen mit Krebspatienten und Menschen, die eine Krebserkrankung überstanden haben, in einem Londoner Pub.
Die Dokumentation soll auch in den USA, Australien und Kanada ausgestrahlt werden. Die Einnahmen aus dem Film kommen der Organisation Royal Marsden Cancer Charity zugute, die das Krankenhaus unterstützt, in dem Kate behandelt wurde.
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