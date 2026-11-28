Rätsel gibt ein Arbeitsunfall auf, der sich am Freitag in Oberperfuss in Tirol zugetragen hat. Ein junger Mann (20) wurde dabei erheblich verletzt. Seine Arbeitskollegen sahen den Unfall nicht, aber hörten einen Knall.
Was sich genau am Freitagvormittag in einem Waldstück bei Oberperfuss zugetragen hat, das wird wohl erst eine Befragung des Unfallopfers klären können. Der Mann liegt mit erheblichen Verletzungen in der Klinik Innsbruck. Dorthin wurde er nach dem Arbeitsunfall mit einem Hubschrauber gebracht.
Der Österreicher war mit anderen Männern bei Forstarbeiten, als es passierte. Die Arbeitskollegen standen etwa zehn Meter entfernt, als sie einen Knall wahrnahmen und den 20-Jährigen zu Boden sacken sahen. Bewusstlos blieb der Mann liegen. Seine Begleiter eilten zu ihm und setzten einen Notruf ab.
„Von Gegenstand am Kopf getroffen“
Nach erfolgter Erstversorgung durch den Notarzt und Bergung durch die Bergrettung wurde der erheblich Verletzte mit dem Rettungshubschrauber in die Klinik nach Innsbruck geflogen. Zur Unfallursache heißt es bei der Polizei: „Bisherigen Erkenntnissen zufolge wurde der Mann von einem unbekannten Gegenstand am Kopf getroffen.“
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