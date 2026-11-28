Auf Einladung von Mikl-Leitner in der Oper

Babsi selbst war auch schon beim Opernball. Vergangenes Jahr hat sie dort gezeigt, dass sie sich auch mit Schuhen mit Absätzen sehr elegant bewegen kann. Damals war die Gloggnitzerin auf Einladung von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Mama Petra sogar in der Kanzlerloge. Und Mikl-Leitner nahm sie dann auch in die Präsidentenloge zu Alexander van der Bellen und dessen Gattin Doris mit: „Das war schon ein Mega-Erlebnis.“ Und auch die 17. Staffel von Dancing Stars wird für Babsi unvergesslich werden.