Wie sich die frühere Paraski-Weltmeisterin Barbara Aigner beim Opernball schon etwas Gefühl für die neue Dancing-Stars-Staffel holte, warum Skischuhe bequemer als Stöckelschuhe sind und sie am liebsten barfuß tanzen würde.
Beim Anruf der „Krone“ saß Barbara Aigner mit Freund Michi zu abendlicher Stunde gerade auf dem Traktor bei Arbeiten auf dem Feld. Die 21-Jährige, die im Jänner 2022 mit Guide Klara Sykora bei der Para-Ski-WM in Lillehammer als 16-Jährige Gold im Riesentorlauf und bei den Paralympics 2022 in Peking Silber (Slalom) und Bronze (Riesentorlauf) gewann, führte trotzdem ganz locker das Interview.
Erste Teilnehmerin mit Behinderung
Die Niederösterreicherin ist die erste behinderte Teilnehmerin bei Dancing Stars. Als das Angebot kam, war sie erst einmal perplex: „Ich bin keine Mega-Tänzerin, habe bisher eigentlich nur bei Zeltfesten getanzt. Aber es ist eine einmalige Chance. Ich werde viel lernen, kann eigentlich nur gewinnen.“ Von Freund Michi und der Familie gibt es volle Unterstützung.
Und auch ihr Arbeitgeber, das Pflege- und Betreuungszentrum Gloggnitz, steht voll hinter ihr. Dort arbeitet Babsi, die ein Sehvermögen von nur sieben Prozent hat, mit ihren Kolleginnen Dorata Kurzak und Helga Haubenberger als Alltagsbetreuerin. Chef Stefan Bernhard sicherte bereits Freistellungen für das im Februar beginnende Training zu.
„Das wird kein Zuckerschlecken“
Die frühere Skifahrerin und jetzige Judo-Kämpferin vom JC Wimpassing sagt: „Die Trainingseinheiten werden kein Zuckerschlecken, beim Tanzen werden ganz andere Muskelgruppen beansprucht. Und auch die Stöckelschuhe sind eine Herausforderung. Im Vergleich fühlen sich Skischuhe für mich richtig bequem an. Barfuß tanzen würde mir mehr liegen. Ich habe nicht ganz das Talent meiner Geschwister Johannes und Elisabeth, die 2023 sogar den Opernball eröffnet haben.“
Auf Einladung von Mikl-Leitner in der Oper
Babsi selbst war auch schon beim Opernball. Vergangenes Jahr hat sie dort gezeigt, dass sie sich auch mit Schuhen mit Absätzen sehr elegant bewegen kann. Damals war die Gloggnitzerin auf Einladung von Niederösterreichs Landeshauptfrau Johanna Mikl-Leitner mit Mama Petra sogar in der Kanzlerloge. Und Mikl-Leitner nahm sie dann auch in die Präsidentenloge zu Alexander van der Bellen und dessen Gattin Doris mit: „Das war schon ein Mega-Erlebnis.“ Und auch die 17. Staffel von Dancing Stars wird für Babsi unvergesslich werden.
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