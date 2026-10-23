Wie Einbrecher ans Werk gehen – und Opfer leiden

Schlossermeister Michael Bübl sprach mit der „Krone“ über die österreichweite Flut an jungen Einbrechern, die ungewöhnliche Methode der Salpetersäure-Bande, über leichtsinnige Gespräche am Wirtshaustisch, die vielen Sorgen und Ängste, die Opfer von Verbrechen plagen – und über sein nicht ganz unumstrittenes Buch.