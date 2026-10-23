Wie Einbrecher ans Werk gehen – und Opfer leiden

Schlossermeister Michael Bübl sprach mit der „Krone“ über die österreichweite Flut an jungen Einbrechern, die ungewöhnliche Methode der Salpetersäure-Bande, über leichtsinnige Gespräche am Wirtshaustisch, die vielen Sorgen und Ängste, die Opfer von Verbrechen plagen – und über sein nicht ganz unumstrittenes Buch.
„Krone“: Herr Bübl, aktuell wüten blutjunge Einbrecher. Wie gefährlich ist das?
Michael Bübl: Junge sind wesentlich gefährlicher als Erwachsene, insbesondere in einer Gruppe. Gruppenzwang und Dynamik holen alles Schlechte aus Jugendlichen hervor. Die Mitglieder einer Bande sind ein Leben lang aneinander gebunden und für ihre Jugendsünden erpressbar.
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