Deutscher Minister will KI-Umsätze besteuern

„Brauchen global gerechtes System“

Ob er an einer Digitalsteuer auch dann festhalten würde, wenn US-Präsident Donald Trump mit Strafzöllen droht, ließ der Minister offen. „Natürlich brauchen wir auch global ein gerechtes System“, sagte er. Mehr beschäftige ihn derzeit aber, wie Deutschland bei KI selbst Wachstum und Wertschöpfung erzeuge. Wildberger reagierte damit laut Bericht auf einen Vorschlag von Microsoft-Gründer Bill Gates, Roboter und KI zu besteuern. Gates wolle so den Anreiz verringern, Menschen durch Maschinen zu ersetzen.