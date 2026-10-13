Wie sich Hitzesommer auf die Herbstjagd auswirkt

Abschusspläne ein Jahr im Vorhinein erstellt

Doch der geforderte Schuss-Stopp ist laut den Waidmännern in Oberösterreich zu weit gegriffen. „Die Situation muss regional bewertet werden“, sagt Christopher Böck, Wildbiologe und Geschäftsführer des oberösterreichischen Landesjagdverbandes. Eine automatisierte Senkung der Abschusspläne ist ebenfalls nicht vorgesehen. „Wenn absehbar ist, dass diese nicht eingehalten werden können, müssen Pächter bei der Behörde um Korrektur ansuchen“, erklärt Böck. Die Abschusspläne werden immer ein Jahr im Voraus erstellt. Werden Abschussvorgaben nicht eingehalten, drohen laut oberösterreichischem Jagdrecht Verwaltungsstrafen bis maximal 10.000 Euro.