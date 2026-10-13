Marchfeld souverän – Rückschlag für Sportclub!

Der FC Marchfeld meldet sich im Titelrennen eindrucksvoll zurück! Nach der kleinen Ergebniskrise feierte die Knirsch-Elf einen souveränen 4:0-Heimsieg gegen Mattersburg und baute die Tabellenführung weiter aus. Die Verfolger patzten nämlich im Gleichschritt: Sowohl Oberwart als auch der Sportclub kamen nicht über ein 1:1-Remis hinaus. Grund zum Jubeln gab es zudem bei Wienerberg – der Aufsteiger holte gegen Meister Gloggnitz den ersten Punkt der Saison. Alle Highlights und Tore gibt es im Video!