Das steckt hinter den steirischen Luftkurorten

Kurabgabe spült Geld in die Gemeindekasse

Im Fall von St. Lambrecht sind von der Idee und dem Antrag bis zur offiziellen Anerkennung rund sechs Jahre vergangen. Ursprünglich wollte man eine Luftkurregion mit Nachbargemeinden werden, dort hakte es allerdings an gewissen Faktoren. „Bei uns haben aber alle Voraussetzungen gepasst, wir mussten nichts nachjustieren“, sagt Bürgermeister Fritz Sperl. Das Prozedere sei langwierig und mühevoll gewesen, „aber wir sind ja schon seit Jahrzehnten Naturparkgemeinde, der Luftkurort ist eine weitere Bestätigung, dass es sich lohnt, bei uns zu wohnen und Urlaub zu machen“, so der Ortschef. Man verspricht sich eine Attraktivierung der Gemeinde, gleichermaßen für Einheimische wie Touristen.