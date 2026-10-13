Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Langer Prozess

Das steckt hinter den steirischen Luftkurorten

Steiermark
13.10.2026 07:59
Top-Luftqualität ist in St. Lambrecht seit 1. Oktober quasi amtlich.
Top-Luftqualität ist in St. Lambrecht seit 1. Oktober quasi amtlich.(Bild: ORF/Schöttl)
Porträt von Hannes Baumgartner
Von Hannes Baumgartner

St. Lambrecht ist der jüngste steirische Luftkurort – und damit in exklusiver Gesellschaft. Denn um diese Bezeichnung zu erlangen, müssen strenge Voraussetzungen erfüllt werden.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Seit 1. Oktober darf sich die Gemeinde St. Lambrecht im Bezirk Murau – vor allem bekannt für sein Benediktinerstift und das Skigebiet Grebenzen – offiziell Luftkurort nennen. Zwar ist die Steiermark über weite Strecken mit guter Luft gesegnet, die Bezeichnung Luftkurort ist dennoch rar und unterliegt strengen Voraussetzungen.

(Bild: Krone KREATIV/stock.adobe.com)

Gemeinden müssen einen Antrag beim Land Steiermark stellen und diverse Gutachten vorlegen. „Zunächst gibt es allgemeine Voraussetzungen für einen Kurort, wie eine einwandfreie Trinkwasserversorgung, eine Apotheke im Ort, einen ständig anwesenden Arzt und so weiter“, erklärt Florian Weihs, zuständiger Referent in der Gesundheitsabteilung des Landes. „Und dann muss der Ort über spezielle ortsgebundene klimatische Faktoren verfügen, und diese müssen eine wissenschaftlich anerkannte Heilwirkung ausüben.“ Es sind unter anderem Schall-, Luftgüte und Klimagutachten einzureichen.

19
KURORTE ... 
... gibt es in der Steiermark aktuell – von Bad Radkersburg bis Bad Aussee. Es gibt die Kategorien Bäder- und Luftkurort sowie heilklimatischer Kurort.

Die Messungen werden teilweise über ein ganzes Jahr hinweg durchgeführt, um ein möglichst ganzheitliches Bild zu bekommen. Noch strenger sind die Kriterien für heilklimatische Kurorte: Hier muss die Luft nachweislich förderlich zur Genesung von gewissen Krankheiten sein.

Zitat Icon

Wir erwarten uns, dass wir als Gemeinde weiter an Attraktivität gewinnen, und man sieht, dass es sich lohnt, bei uns zu wohnen und Urlaub zu machen.

Fritz Sperl (ÖVP-Bürgermeister von St. Lambrecht)

Fritz Sperl, Bürgermeister St. Lambrecht

Bild: Gemeinde St. Lambrecht/Mediadome

Kurabgabe spült Geld in die Gemeindekasse
Im Fall von St. Lambrecht sind von der Idee und dem Antrag bis zur offiziellen Anerkennung rund sechs Jahre vergangen. Ursprünglich wollte man eine Luftkurregion mit Nachbargemeinden werden, dort hakte es allerdings an gewissen Faktoren. „Bei uns haben aber alle Voraussetzungen gepasst, wir mussten nichts nachjustieren“, sagt Bürgermeister Fritz Sperl. Das Prozedere sei langwierig und mühevoll gewesen, „aber wir sind ja schon seit Jahrzehnten Naturparkgemeinde, der Luftkurort ist eine weitere Bestätigung, dass es sich lohnt, bei uns zu wohnen und Urlaub zu machen“, so der Ortschef. Man verspricht sich eine Attraktivierung der Gemeinde, gleichermaßen für Einheimische wie Touristen.

 Positiver Nebeneffekt für die Gemeindekasse: Als Kurort kann man bei Nächtigungen eine Abgabe einheben, die zu 100 Prozent in der Gemeinde bleibt. Davon profitiert auch Grundlsee, seit 2017 ein Luftkurort. „Es hat sich sehr positiv entwickelt, nicht nur wegen der zusätzlichen Einnahmen“, sagt Bürgermeister Franz Steinegger. „Wir finden, es ist das höchste Qualitätsprädikat für eine Gemeinde, da hat man sofort ein positives Bild im Kopf.“

Die Gemeinde Grundlsee ist seit 2017 Luftkurort.
Die Gemeinde Grundlsee ist seit 2017 Luftkurort.(Bild: Christian Jauschowetz)

Einen Antrag kann grundsätzlich jede Gemeinde stellen. „Wenn wir aber gleich sehen, das wird sich nicht ausgehen, kommunizieren wir das offen, um der Gemeinde Kosten zu ersparen“, sagt Florian Weihs. Pro Jahr gebe es auch nur ein bis zwei Anträge. „Es laufen auch aktuell Verfahren, aber noch im frühen Stadium, da möchte ich nicht vorgreifen.“

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Steiermark
13.10.2026 07:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Steiermark

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
119.714 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
81.504 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
81.399 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2277 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
2001 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Innenpolitik
Aus für Paketsteuer? Jetzt spricht Kanzler Stocker
1375 mal kommentiert
Obwohl alle drei Koalitionsparteien dafür stimmten, ist die neue Paketsteuer regierungsintern ...
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf