Königin Sonja nicht mehr Teil des Königshauses

Zum Königshaus zählen demnach nur noch ihr Sohn, der neue König Haakon VIII. (53), dessen Frau, die neue Königin Mette-Marit (53), sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22).

Keine „Majestät“ mehr

Gesellschaft leisten Sonja in der Kategorie „Übrige Königsfamilie“ ihre Tochter Prinzessin Märtha Louise (55) sowie ihr Enkelsohn Prinz Sverre Magnus (20), der in der Thronfolge nach seiner Schwester Ingrid Alexandra an zweiter Stelle steht.