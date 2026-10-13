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Nach König Haralds Tod

Königin Sonja nicht mehr Teil des Königshauses

Royals
13.10.2026 08:14
Königin Sonja wird auf der offiziellen Seite der norwegischen Royals nicht mehr als Teil des ...
Königin Sonja wird auf der offiziellen Seite der norwegischen Royals nicht mehr als Teil des Königshauses gelistet.(Bild: EPA/Lise Aserud / POOL)
Porträt von krone.at
Von krone.at

Nach dem Tod ihres Mannes König Harald V. wird die norwegische Königin Sonja (89) auf den Internetseiten des norwegischen Hofs nun offiziell nicht mehr als Teil des Königshauses aufgeführt. Stattdessen ist ihr Porträt in der Kategorie „Übrige Königsfamilie“ einsortiert, wie norwegischen Medien am Montag auffiel.

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Zum Königshaus zählen demnach nur noch ihr Sohn König Haakon VIII. (53), dessen Frau, Königin Mette-Marit (53), sowie deren Tochter, Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22).

Königshaus auf wenige Personen beschränkt
„Zum Königshaus gehören der jeweils amtierende Monarch mit seinem Ehepartner sowie die nächsten Thronfolgeberechtigten der nachfolgenden Generationen und deren Ehepartner“, heißt es zur Erklärung auf der Webseite.

Und weiter: „Der Begriff Königsfamilie umfasst auch die übrige Familie des Monarchen.“

Zum norwegischen Königshaus zählen nur Königin Mette-Marit und König Haakon sowie Kronprinzessin ...
Zum norwegischen Königshaus zählen nur Königin Mette-Marit und König Haakon sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra. Prinz Sverre Magnus und Königin Sonja sind nun Teil der Königsfamilie.(Bild: AFP/ODD ANDERSEN)

Zum Königshaus zählen demnach nur noch ihr Sohn, der neue König Haakon VIII. (53), dessen Frau, die neue Königin Mette-Marit (53), sowie Kronprinzessin Ingrid Alexandra (22).

Keine „Majestät“ mehr
Gesellschaft leisten Sonja in der Kategorie „Übrige Königsfamilie“ ihre Tochter Prinzessin Märtha Louise (55) sowie ihr Enkelsohn Prinz Sverre Magnus (20), der in der Thronfolge nach seiner Schwester Ingrid Alexandra an zweiter Stelle steht.

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Nach Haralds Tod Ende August wird Königin Sonja nun auch nicht mehr als „Majestät“ bezeichnet – diese Ansprache gilt nur noch für das Königspaar.

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