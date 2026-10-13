„Wie ein Fremdkörper“: Presse zerreißt Woltemade

In der 60. Minute hatte Juve-Coach Luciano Spalletti Woltemade aufs Feld geschickt, die „Alte Dame“ lag zu diesem Zeitpunkt mit 0:1 zurück. Zwar gelang den Turinern noch der Ausgleich, allerdings war es nicht der DFB-Teamspieler sondern Randal Kolo Muani, der in der 81. Minute zum 1:1 traf.