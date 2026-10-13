Österreich will Cloud-Giganten die Stirn bieten

Kampf um Rechenzentren tobt bereits in ganz Europa

Die heimischen Experten sind überzeugt: Österreich hat das Know-how, die Unternehmen und die Infrastruktur. Was bisher fehlte, war der Überblick. Genau den soll der neue Cloud-Atlas liefern. „Digitale Souveränität bedeutet, rot-weiß-rote Lösungen zu fördern“, erklärt IT-Sprecher Martin Puaschitz. Dass es leistungsfähige heimische Alternativen gibt, zeigt etwa der Internet-Service-Provider next layer, der bereits im Atlas vertreten ist.