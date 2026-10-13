Waggons entgleist: Ersatzverkehr bis Mitternacht

Kurz vor 1 Uhr früh am Dienstag gab es ein Update auf der ÖBB-Homepage: Wohl noch bis Mitternacht ist ein Ersatzverkehr auf der genannten Strecke geplant. Die Reparaturarbeiten im Unfallbereich sind offenbar aufwendiger als zunächst gedacht.

Die ÖBB ersuchen Fahrgäste „in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit“ einzuplanen.