Waggons entgleist: Ersatzverkehr bis Mitternacht

Chaos und Ärger hat am Montag in Niederösterreich geherrscht, nachdem zwei Güterwaggons am Bahnhof Wiener Neustadt entgleist waren. Zwar konnten noch am Montag Fernverkehr und Güterverkehr auf der Südstrecke wieder fahren. Zwischen Wiener Neustadt und Lanzenkirchen dauern die Arbeiten aber offenbar länger als zunächst erhofft.
Noch am Montagnachmittag hatte es von den ÖBB geheißen, dass der Schienenersatzverkehr zwischen Wiener Neustadt und Lanzenkirchen voraussichtlich noch bis Mittwoch 12 Uhr aufrechterhalten bleibt.
Kurz vor 1 Uhr früh am Dienstag gab es ein Update auf der ÖBB-Homepage: Wohl noch bis Mitternacht ist ein Ersatzverkehr auf der genannten Strecke geplant. Die Reparaturarbeiten im Unfallbereich sind offenbar aufwendiger als zunächst gedacht.
Die ÖBB ersuchen Fahrgäste „in diesem Bereich derzeit bis zu 30 Minuten mehr Reisezeit“ einzuplanen.
Schwere Schäden am Unfallstelle
Die Güterwaggons hatten sich offenbar in der Nacht auf Montag selbstständig in Bewegung gesetzt und waren letztlich entgleist. Die Infrastruktur in dem Bereich wurde schwer beschädigt. Die Folgen: ein Bahn-Chaos sowie viele gestrandete Fahrgäste. Am Nachmittag entspannte sich die Lage dann langsam.
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