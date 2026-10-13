Familie Spatzek auf TikTok: „Hauptsache Klicks“

Die Mama sieht das allerdings mit gemischten Gefühlen: „Ich gönne ihr den Erfolg online, aber ich habe auch ein bisschen Angst.“ Schließlich kennt sie die Unsicherheiten des Künstlerlebens durch ihren Mann nur zu gut. „Es ist immer eine Zitterpartie“, erklärt sie. Christian erinnert sich daraufhin schmunzelnd an seinen eigenen Vater: „Du redest wie mein Vater, der auch immer gesagt hat: ,Mach doch was Gscheites! Verstehst, nicht dieses Kasperltheater!‘“

Ob Theater oder TikTok – die Spatzeks können unterhalten. Und das ganz unabhängig von der Berufswahl ...