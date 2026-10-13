Ikea zerstört Schutzgebiete für Wegwerfmöbel

Zertifikate wie FSC versagen

Ikea stützt seine Nachhaltigkeitsversprechen nach wie vor primär auf FSC-Zertifikate. Doch auch wenn sich Konzerne unter der neuen EU-Empowering-Consumers-Richtlinie hinter solchen Zertifikatssystemen verstecken können, zeigt die Realität: Siegel garantieren keinen echten Waldschutz. Das Regelwerk ist lückenhaft und erlaubt Ausnahmen, durch die Holz aus wertvollen Urwäldern und Schutzgebieten bezogen werden darf. Statt den tatsächlichen ökologischen Zustand ganzheitlich zu messen, stützen sich Zertifikate und Ikea-Kontrollen oft auf reine Nutzungskriterien und oberflächliche Kennzahlen wie Baumzählungen, so Greenpeace.



