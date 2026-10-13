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„Vermisse dich, Sohn“

Bryan Cranston: Bewegender Abschied von RJ Mitte

Society International
13.10.2026 09:04
Bryan Cranston nahm auf Instagram in einer bewegenden Nachricht Abschied von seinem „Sohn“ RJ ...
Bryan Cranston nahm auf Instagram in einer bewegenden Nachricht Abschied von seinem „Sohn“ RJ Mitte(Bild: APA/Getty Images via AFP/GETTY IMAGES/Frazer Harrison)
Porträt von Daniela Altenweisl
Von Daniela Altenweisl

Der Tod von RJ Mitte trifft Bryan Cranston mitten ins Herz: Mit bewegenden Worten nimmt der Schauspieler Abschied von seinem „Breaking Bad“-Sohn, der mit gerade mal 34 Jahren verstorben ist.

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Mit seiner Rolle als Walter White Jr. in der preisgekrönten Serie „Breaking Bad“ wurde RJ Mitte zum Star. Jetzt sorgt sein Tod mit nur 34 Jahren in Hollywood für Entsetzen. Vor allem bei einem: Bryan Cranston.

„Zutiefst verzweifelt“
„Während ich dies heute Abend schreibe, bin ich zutiefst verzweifelt. RJ Mitte, mein lieber Sohn aus ,Breaking Bad‘ ist gestorben“, schrieb der 70-Jährige in einer langen, bewegenden Botschaft auf Instagram. „Ich lernte ihn kennen, als er erst 14 Jahre alt war und für die Rolle des Walter White Jr. gecastet wurde – eine Rolle, die er mit so viel Freude und Begeisterung spielte.“

Sehen Sie hier die herzzerreißende Nachricht von Bryan Cranston zum Tod seines Seriensohns RJ Mitte:

Mitte, der an Zerebralparese – einer Bewegungsstörungen, die auf eine frühe Hirnschädigung zurückgeht – litt, habe sich trotz seiner Erkrankung „mit großer Entschlossenheit dem anspruchsvollen Drehplan“ gestellt, fuhr Cranston neben einem gemeinsamen Foto fort. Und seine Krankheit habe er „niemals – wirklich niemals – als Ausrede für irgendwas gelten“ lassen.

„Er hat immer auf den Rat, den seine TV-Eltern (Anna Gunn und ich) ihm gegeben haben, gehört – aber als Teenager ignorierte er diese Ratschläge manchmal schelmisch, um es auf die harte Tour zu lernen“, erinnerte sich Cranston weiter an die berufliche und private Freundschaft mit seinem Seriensohn. Denn: „Er war einer der Stars einer erfolgreichen TV-Serie – aber immer noch ein Kind.“

„Ich weiß, dass ich ihn geliebt habe“
Für ihn sei es besonders niederschmetternd, zu hören, dass sich Mitte das Leben genommen habe. „Warum?“, fragte Cranston verzweifelt und verriet, dass der 34-Jährige und er erst vor wenigen Wochen Nachrichten ausgetauscht hätten – „um uns auszumachen, wo wir uns zum Mittagessen treffen können“.

„Ich weiß nicht, ob dieses Mittagessen seine Zukunft geändert hätte“, fuhr Cranston fort. „Aber ich weiß, dass ich ihn geliebt habe, und ich die gemeinsame Zeit während der Jahre der Serie sehr genossen habe – auch nachdem das Rampenlicht von ,Breaking Bad‘ verblasst war.“

Der Tod von RJ Mitte trifft „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston tief.
Der Tod von RJ Mitte trifft „Breaking Bad“-Star Bryan Cranston tief.(Bild: APA/Kevin Winter/Getty Images/AFP )

Seinen bewegenden Abschied schloss Cranston schließlich mit den Worten: „Ich vermisse dich, Sohn.“ Und mit dem dringlichen Appell an alle Menschen in seelischen Notlagen, sich professionelle Hilfe zu suchen.

Wie ein Sprecher von RJ Mitte mittlerweile gegenüber „Us Weekly“ bestätigt hatte, hat sich der Schauspieler das Leben genommen.

Setzte sich für Menschen mit Behinderung ein
Der „Breaking Bad“-Star nutzte seine Karriere in Hollywood, um sich für Menschen mit Behinderung einzusetzen. Er war Botschafter der Organisationen „United Cerebral Palsy“ und „Shriners Children‘s“ und leitete seine eigene gemeinnützige Stiftung, die „Mitte Foundation“. Diese Stiftung unterstützt verschiedene philanthropische Initiativen und setzt sich dafür ein, Vorurteile gegenüber Menschen mit Behinderung zu bekämpfen.

Lesen Sie auch:
Der aus „Breaking Bad“ bekannte Schauspieler RJ Mitte ist gestorben.
Wurde nur 34 Jahre alt
„Breaking Bad“-Schauspieler RJ Mitte gestorben
13.10.2026

Neben seiner Rolle in „Breaking Bad“ war RJ Mitte auch in den Serien „The Guardians of Justice“ und „Switched“ sowie in den Filmen „The Recall“ und „The Oak Room“ zu sehen. Er stand kurz vor der Veröffentlichung eines neuen Films, „Talking to Strangers“, für den er noch vor wenigen Tagen Werbung gemacht hatte.

Wenn Sie oder eine Ihnen nahestehende Person sich in einer psychischen Ausnahmesituation befinden oder von Suizidgedanken betroffen sind, wenden Sie sich bitte an die Telefonseelsorge unter der Telefonnummer 142. Weitere Krisentelefone und Notrufnummern finden Sie HIER.
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