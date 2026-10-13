Bryan Cranston: Bewegender Abschied von RJ Mitte

„Er hat immer auf den Rat, den seine TV-Eltern (Anna Gunn und ich) ihm gegeben haben, gehört – aber als Teenager ignorierte er diese Ratschläge manchmal schelmisch, um es auf die harte Tour zu lernen“, erinnerte sich Cranston weiter an die berufliche und private Freundschaft mit seinem Seriensohn. Denn: „Er war einer der Stars einer erfolgreichen TV-Serie – aber immer noch ein Kind.“