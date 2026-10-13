Drohnen trafen zwei Schiffe vor Küste Bulgariens

Erneut sind bei einem mutmaßlichen Drohnenangriff im Schwarzen Meer vor der Küste Bulgariens zwei Schiffe getroffen worden. Eines ist infolge gesunken.
Um 01.30 Uhr in der Nacht auf Dienstag sei ein erstes Signal „über ein in Seenot geratenes Schiff empfangen worden“, schrieb Premier Rumen Radew auf Facebook. Die Besatzung konnte demnach gerettet werden. Ihren Angaben zufolge wurde das unter maltesischer Flagge fahrende und der Ukraine gehörende Schiff „von drei Drohnen“ erwischt.
Laut Radew wurde ein weiteres Schiff getroffen und sank. Ein Besatzungsmitglied sei gerettet worden. Der Regierungschef kündigte an, angesichts dieses „inakzeptablen Vorfalls“ die russische Botschafterin ins Außenministerium in Sofia zitieren zu wollen. Auch die NATO sei informiert worden.
Erst in der vergangenen Wochen waren bei einem Drohnenangriff vor der bulgarischen Küste zwei Handelsschiffe getroffen worden. Dabei war eines der Schiffe gesunken, die gesamte Besatzung gilt als vermisst. Auf dem zweiten Schiff war nach Angaben der bulgarischen Behörden ein Feuer ausgebrochen, die 18-köpfige Crew konnte jedoch in Sicherheit gebracht werden.
Moskau-freundlicher Regierungschef
Radew, der im Grundsatz durchaus freundlich gegenüber Russland eingestellt ist, verurteilte den Drohnenangriff als „eklatanten Verstoß gegen das Seerecht und allgemein gegen die Regeln der Schifffahrt“. Die bulgarischen Behörden konnten nach eigenen Angaben aber zunächst nicht herausfinden, wer die Drohnen abgefeuert hatte.
Infolge des russischen Angriffskriegs gegen die Ukraine ist das Schwarze Meer immer wieder Schauplatz von Drohnenvorfällen. Laut der türkischen Handelskammer für Seefahrt (IMEAK) wurden seit Beginn des Krieges vor mehr als viereinhalb Jahren fast 230 zivile und Handelsschiffe im Schwarzen Meer angegriffen, der Großteil davon in diesem Jahr.
Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.
Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.
User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.