ID Austria: Nun kommt eigene Senioren-Hotline

Eigentlich sollte die ID Austria Amtswege einfacher machen. Doch komplizierte Registrierungen, technische Schwierigkeiten und Probleme beim Gerätewechsel sorgten in der Vergangenheit immer wieder für Frust. Auch der Rechnungshof bemängelte Schwachstellen, darunter unvollständige Betriebs- und Notfallkonzepte. Nun kommt eine eigenen Senioren-Hotline.