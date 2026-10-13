Tirolerin findet sechs Riesenboviste vor dem Haus

Was sie zunächst für eine Katze im Gras hielt, entpuppte sich als wahrer Glücksfall! Eine leidenschaftliche Pilzsammlerin aus dem Tiroler Götzens entdeckte gleich sechs Riesenpilze. Ein Traumfund, auf den sie lange gewartet hatte.
Es war buchstäblich eine Riesenüberraschung, die Gina Prader Mitte September direkt vor ihrer Haustür erlebte. Sechs fußballgroße Pilze ragten aus der Wiese neben ihrem Haus. „Ich schaute aus dem Fenster und dachte zuerst, das wäre eine Katze. Weil sich nichts bewegte, wurde ich neugierig und sah nach“, erzählt die gebürtige Philippinerin.
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