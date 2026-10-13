Trump: Putin will Deal mehr als Selenskyj

„Nun, ich müsste mir das erst einmal ansehen, denn es gab Verstöße auf beiden Seiten“, sagte Trump auf die Frage, ob die russische Armee die von ihm verkündete Energie-Waffenruhe verletzt habe. Er hatte die ukrainische Regierung in den vergangenen Tagen gleich mehrfach vor den Kopf gestoßen. So verlangte er in einem Telefonat mit Russlands Machthaber Wladimir Putin die Ablösung Selenskyjs und verkündete eine Vereinbarung zur Lieferung von Hunderttausenden Tonnen Diesel aus Russland. Sowohl von europäischen Verbündeten als auch im eigenen Land gab es Kritik. Trump hatte am Freitag angekündigt, dass das Weiße Haus die Sanktionen gegen russische Treibstoffe vorübergehend aufhebe, damit Russland Diesel an die Weltmärkte liefern könne. Der Dieselpreis in den Vereinigten Staaten ist seit Kriegsbeginn im Iran Ende Februar um mehr als 60 Prozent gestiegen.