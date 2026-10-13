17-Jähriger war dreimal so schnell wie erlaubt

Wie gewonnen, so zerronnen! Nur kurz konnte sich ein 17-Jähriger in Oberösterreich über seinen Probeführerschein freuen. Da er das Gaspedal noch nicht unter Kontrolle zu haben scheint und bei Hörsching dreimal so schnell unterwegs war wie erlaubt, ist die Fahrlizenz schon wieder eingezogen.
Der 17-jährige Lenker fuhr am Montagabend gegen 18 Uhr mit seinem Audi A6 im Ortsgebiet von Hörsching auf der Frindorfer Staße in Richtung Linzer Straße. Bei erlaubten 30 Kilometern pro Stunde war der Probeführerscheinbesitzer mit Tempo 90 – also 60 km/h zu schnell – unterwegs, als er bei einer Laserkontrolle der Polizei vorbeizischte.
Weiterfahrt untersagt
Die Beamten stoppten den jungen Hörschinger und machten eine Lenker- und Fahrzeugkontrolle. Der Probeführerschein wurde dem 17-Jährigen vorläufig abgenommen und die Weiterfahrt untersagt. Der Bursche wird angezeigt, eine Beschlagnahmung des Pkw erfolgte nicht.
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