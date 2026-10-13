Wie Jugendliche trotz Handicap den Traumjob finden

Um Ausbildungskosten abzufedern, können auch Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen AMS-Förderungen erhalten: „Derzeit sind pro Monat 200 Euro für weibliche und 150 Euro für männliche Lehrlinge vorgesehen – bis zu vier Lehrjahre lang. Der Jugendliche erhält trotzdem ein Lehrlingseinkommen. Die Förderung muss nur vor Beginn der Ausbildung beantragt werden.“ Wichtig dabei: Der Jugendliche erhält bei einer betrieblichen Lehre trotzdem ein Lehrlingseinkommen. Wie hoch das ist, hängt vom jeweiligen Lehrberuf und Kollektivvertrag ab.