Vorteilswelt
ePaper
Community
Gewinnspiele
Krone mobile
Immosuche
Jobsuche
Bazar

Lehre nach Maß

Wie Jugendliche trotz Handicap den Traumjob finden

Burgenland
13.10.2026 07:59
Ein Job mit Einkommen ist für die gesellschaftliche Teilhabe unerlässlich.
Ein Job mit Einkommen ist für die gesellschaftliche Teilhabe unerlässlich.(Bild: stock.adobe.com null)
Porträt von Petra Klikovits
Von Petra Klikovits

Für Jugendliche mit Behinderungen, sonderpädagogischem Förderbedarf und Lernschwierigkeiten verläuft der Weg ins Berufsleben nicht immer geradlinig. Das AMS Burgenland und das Netzwerk Berufliche Assistenz helfen ihnen dabei und tragen so zur Inklusion bei.

0 Kommentare
Krone.at als bevorzugte Quelle in Google News hinzufügen Kronen Zeitung als bevorzugte Google-Quelle hinzufügen

Wie können beeinträchtigte junge Menschen erfolgreich in die Jobwelt starten? Ein wichtiges Service ist das Jugendcoaching. Es hilft bei der Wahl einer passenden Ausbildung und klärt Interessen und Fähigkeiten. Auch die Frage, ob eine reguläre Lehre, eine verlängerte Lehre oder eine Teilqualifikation sinnvoll ist, wird dabei eruiert.

Ist ein Jugendlicher noch nicht bereit für eine Ausbildung, bietet „AusbildungsFit“ in Eisenstadt, Neusiedl am See, Neutal, Loipersdorf und Windisch-Minihof die Möglichkeit, Kompetenzen zu stärken, Praxis zu sammeln und sich auf eine Lehre vorzubereiten.

Wer Talente fördert, schafft Zukunft. Das gilt auch für junge Menschen mit Behinderung.
Wer Talente fördert, schafft Zukunft. Das gilt auch für junge Menschen mit Behinderung.(Bild: stock.adobe.com null)

Für jeden ist etwas Passendes dabei
Jene, die eine verlängerte Lehre oder Teilqualifikation absolvieren, begleitet die Berufsausbildungsassistenz (BAS). Auch Lehrbetrieb und Berufsschule werden unterstützt. Trägereinrichtungen sind „Rettet das Kind“ und „Vamos“. Bei einer verlängerten Lehre wird der gesamte Lehrberuf erlernt – mit mehr Zeit. Bei einer Teilqualifikation werden jene Fertigkeiten vermittelt, die für den Jugendlichen erreichbar und sinnvoll sind.

Findet sich kein Lehrbetrieb, ist eine überbetriebliche Lehrausbildung die Alternative. Hier wird angestrebt, die Jugendlichen in einen Lehrbetrieb zu vermitteln. Aktuell befinden sich 139 Mädchen und Burschen in einer solchen Ausbildung, weitere 31 sind für Kurse zugebucht. Und sogar bei erhöhtem Unterstützungsbedarf ist eine sozialpädagogisch begleitete überbetriebliche Lehrausbildung möglich.

AMS-Chefin Helene Sengstbratl
AMS-Chefin Helene Sengstbratl(Bild: AMS)

Win-Win-Situation für Betroffene und Betriebe
„Jugendliche können sich bereits ab Beginn des neunten Schuljahres beim AMS Burgenland als lehrstellensuchend vormerken lassen. Neben der Jugendberatung stehen unsere Berufsinfozentren zur Verfügung“, sagt AMS-Chefin Helene Sengstbratl.

Um Ausbildungskosten abzufedern, können auch Betriebe unter bestimmten Voraussetzungen AMS-Förderungen erhalten: „Derzeit sind pro Monat 200 Euro für weibliche und 150 Euro für männliche Lehrlinge vorgesehen – bis zu vier Lehrjahre lang. Der Jugendliche erhält trotzdem ein Lehrlingseinkommen. Die Förderung muss nur vor Beginn der Ausbildung beantragt werden.“ Wichtig dabei: Der Jugendliche erhält bei einer betrieblichen Lehre trotzdem ein Lehrlingseinkommen. Wie hoch das ist, hängt vom jeweiligen Lehrberuf und Kollektivvertrag ab.

Loading...
00:00 / 00:00
Abspielen
Schließen
Aufklappen
kein Artikelbild
Loading...
Vorige 10 Sekunden
Zum Vorigen Wechseln
Abspielen
Zum Nächsten Wechseln
Nächste 10 Sekunden
00:00
00:00
1.0x Geschwindigkeit
Burgenland
13.10.2026 07:59
Jetzt kommentieren
Loading
Kommentare Banner - Die Stimme Österreichs
Eingeloggt als 
Nicht der richtige User? Logout

Willkommen in unserer Community! Eingehende Beiträge werden geprüft und anschließend veröffentlicht. Bitte achten Sie auf Einhaltung unserer Netiquette und AGB. Für ausführliche Diskussionen steht Ihnen ebenso das krone.at-Forum zur Verfügung. Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Hinweis in eigener Sache: Schon bald erwartet Sie auf krone.at ein rundum erneuerter Forenbereich mit vielen neuen Features! Mehr Informationen finden Sie hier.

User-Beiträge geben nicht notwendigerweise die Meinung des Betreibers/der Redaktion bzw. von Krone Multimedia (KMM) wieder. In diesem Sinne distanziert sich die Redaktion/der Betreiber von den Inhalten in diesem Diskussionsforum. KMM behält sich insbesondere vor, gegen geltendes Recht verstoßende, den guten Sitten oder der Netiquette widersprechende bzw. dem Ansehen von KMM zuwiderlaufende Beiträge zu löschen, diesbezüglichen Schadenersatz gegenüber dem betreffenden User geltend zu machen, die Nutzer-Daten zu Zwecken der Rechtsverfolgung zu verwenden und strafrechtlich relevante Beiträge zur Anzeige zu bringen (siehe auch AGB). Hier können Sie das Community-Team via unserer Melde- und Abhilfestelle kontaktieren.

Burgenland
Eisenstadt
8° / 17°
Symbol heiter
Güssing
2° / 16°
Symbol heiter
Mattersburg
4° / 16°
Symbol heiter
Neusiedl am See
5° / 17°
Symbol wolkenlos
Oberpullendorf
5° / 16°
Symbol heiter

krone.tv

In Bielefeld sind drei junge Männer bei einem bewaffneten Streit zwischen zwei Gruppen verletzt ...
Streit mit Waffen
Drei Verletzte bei Schüssen in Bielefeld
Die deutsche Arbeitsministerin Bärbel Bas ist zurückgetreten.
„Öffentliche Angriffe“
Deutsche Bärbel Bas tritt als Ministerin zurück
In New York haben ICE-Beamte auf einen Mann in seinem Auto geschossen. Daraufhin gingen Menschen ...
War mit Kind unterwegs
ICE-Beamte schossen in New York auf Autofahrer
Streit zwischen Clans?
Mexiko: Zehn Tote bei Schlägerei in Gefängnis
Pentagon-Chef Pete Hegseth will Nidal Hasan (kleines Bild) öffentlich erschießen lassen.
Wer ist Nidal Hasan?
Dieser Mann soll im Livestream erschossen werden
Newsletter
Top 3

Gelesen

Kommentiert
Österreich
ÖGK schickt Tausenden Österreichern Rechnung
119.714 mal gelesen
Durch den Unkostenbeitrag sind laut ÖGK im letzten halben Jahr die Krankentransporte ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
81.504 mal gelesen
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Stars & Society
Bussi-Eklat & Schock-Sager: Mega-Wirbel um Lugner!
81.399 mal gelesen
Mit Simone Lugner ist im „Forsthaus Rampensau“ nicht gut Kirschen essen. Sie sorgt gleich zum ...
Innenpolitik
Kickl ist schon stärker als ganze Dreier-Koalition
2277 mal kommentiert
FPÖ-Chef Herbert Kickl erreicht die Wähler besser als die anderen Parteien – und das nicht nur ...
Innenpolitik
Selbstbehalte: Schumann wird ins Parlament zitiert
2001 mal kommentiert
Bei den Patienten soll laut dem Geheimpapier aus der Gesundheitskassse ÖGK drastisch gespart ...
Innenpolitik
Aus für Paketsteuer? Jetzt spricht Kanzler Stocker
1375 mal kommentiert
Obwohl alle drei Koalitionsparteien dafür stimmten, ist die neue Paketsteuer regierungsintern ...
Mehr Burgenland
Finanzspritze nötig
Messe Oberwart: Volle Hallen sollen Kassen füllen
Sport Tv Logo
MARCO HOFFMANN GLÄNZT
Der Hartberger Hattrick-Held aus Halbturn
Genuss, Wein & Musik
Gewinne 3 x 2 Tickets für den Weinherbst in Andau
Mehr Action, mehr Spaß
Der Sommer 2027 am Neusiedler See kann kommen
USVS Rudersdorf
Totgesagte kicken bekanntlich länger!
Newsletter
ALLE NEWSLETTER
Kostenlose Spiele
Spiel: Solitär
Solitär
Spiel: Kreuzworträtsel
Kreuzworträtsel
Spiel: Mahjong
Mahjong
Spiel: Bubbles Shooter
Bubbles Shooter
Spiel: Exchange
Exchange
Spiel: Sudoku
Sudoku
Spiel: Snake
Snake
Vorteilswelt

Magazine der Kronen Zeitung

Alle Magazine
Offenlegung & Pflichtangaben krone.at/Krone TV
Offenlegung & EMFG-Angaben Kronen Zeitung
Datenschutz / Cookies / Barrierefreiheit Menü aufklappen
Datenschutzinformation Online-Dienste krone.at
Cookie-Information und Einstellungen krone.at
Datenschutzinformation Journalismus Kronen Zeitung und krone.at
Barrierefreiheitserklärung
Allg. Nutzungs- und Geschäftsbedingungen krone.at Menü aufklappen
ANB
AGB Werbung auf krone.at
Krone-Kontakte / Hinweise gem. Art. 15 TTPA-VO Menü aufklappen
Allgemeiner Kontakt zu krone.at
Redaktionen der Kronen Zeitung
Aboservice (Mediaprint Zeitungs- und Zeitschriftenverlag GmbH & Co. KG)
Meldung nicht konformer politischer Anzeigen (krone.at und Kronen Zeitung)
Werbung
Karriere
Abo-Service
Vorteilswelt
ePaper
Gewinnspiele
Community
Immosuche
Jobsuche
Bazar
© Krone Multimedia GmbH & Co KG 2026 Muthgasse 2, 1190 Wien
Folgen Sie uns auf