Paketsteuer bringt die Koalition vor Zerreißprobe

NEOS wollen die Abgabe loswerden

Meinl-Reisinger hatte bei einer Mitgliederversammlung ihrer Partei in Linz erneut deutlich gemacht, dass sie mit der Paketsteuer nicht einverstanden ist. Die NEOS-Chefin bezeichnete die Abgabe als „Murks“ und will sich für eine rasche Rücknahme einsetzen. Auch gegenüber der „Krone“ hatte die Außenministerin ihre Kritik am Freitag bereits deutlich gemacht.