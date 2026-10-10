ÖVP treibt Preis für Frieden in der Koalition hoch

Die Paketsteuer gilt erst seit eineinhalb Wochen, und schon rückten ÖVP und NEOS – wie berichtet – von ihr ab. Und auch die nächste Abgaben-Abschaffung steht bereits zur Debatte. Flughafen-Chef Günther Ofner will die Ticketsteuer kippen – und scheint dafür als erfahrener Manager genau den richtigen Moment erwischt zu haben. Die SPÖ versinkt im Chaos und muss alles daransetzen, Neuwahlen zu verhindern. Die ÖVP nützt das und treibt den Preis für den Koalitionsfrieden mit der Forderung in die Höhe.