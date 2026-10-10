Diesel-Deal: Putin frohlockt, Trump bleibt durstig

Erste Tranche reicht kaum einen Tag

Denn die angekündigte Diesel-Menge, die Russland liefern soll, ist angesichts des US-Verbrauchs lächerlich gering. Selbst wenn man annimmt, dass die erste, für Oktober angekündigte Tranche von 300.000 Tonnen (2,24 Millionen Barrel) ausschließlich in die Vereinigten Staaten geht, reicht sie nicht einmal für einen Tag. Die durstige US-Wirtschaft, die laut Energiebehörde EIA durchschnittlich 3,7 Millionen Barrel Diesel (ein Barrel sind 159 Liter) am Tag verbraucht, hätte die Menge bereits nach 14 Stunden weggeschlürft. Energie-Experte Gregory Brew spricht gegenüber CNN von einem „Trostpflaster“.