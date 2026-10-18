Hyundai Ioniq 3: Topversion im Sprint Schlusslicht

Anders als das 2+2-Sitzer-Sportcoupe mit dem eigenwilligen Drei-Türen-Konzept hat der Ioniq 3 fünf Türen und fünf Sitze. Bei der Formgebung will Hyundai darauf geachtet haben, dass für alle genug Platz herrscht. Auch auf der Rückbank. Tatsächlich hat man auch mit 1,80 Metern hinter einem Gleichgroßen viel Kniefreiheit, die Beine müssen wegen der Akkus im Unterboden etwas weiter angezogen werden. Über dem Scheitel der Hinterbänkler herrscht auch noch Luft, schließlich sind die Rückenlehnen im Winkel verstellbar.