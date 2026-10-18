Kevin Danso fliegt nach 17 Minuten vom Platz

ÖFB-Teamverteidiger Kevin Danso kämpft mit Sunderland in der englischen Premier League weiter gegen den Abstieg. Am Sonntag war der 28-Jährige seinem Klub auch keine große Hilfe, er flog schon in der 17. Minute nach einer Notbremse mit Roter Karte vom Feld.
Sunderland unterlag bei Bournemouth, dem jüngsten Europa-League-Bezwinger von Sturm Graz, schließlich mit 0:2 und rangiert nach der vierten Niederlage in Folge weiter knapp unter dem „Strich“.
Ganz vorne hingegen mischt nach wie vor Brigthon & Hove Albion mit. Die Seagulls fertigten Crystal Palace zuhause mit 5:0 ab und liegen nur fünf Punkte hinter Leader Manchester City. Innenverteidiger Michael Svoboda kam bei Brighton in der 90. Minute zu seinem zweiten Kurzeinsatz dieser Saison.
United weiter im Krisenmodus
Nicht viel besser als Sunderland steht derzeit Manchester United da, das bei Leeds United nur 1:1 spielte. Die Red Devils haben nach dem vierten Remis aus sieben Spielen lediglich sieben Punkte am Konto.
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