Nottingham Forest gegen Arsenal ab 17.30 Uhr LIVE

Glasner verliert Vertrauen in Stürmer nicht

„Wir werden nicht so viele Chancen bekommen wie zuletzt gegen Crystal Palace (Anm.: 1:3), aber zwei, drei bestimmt und dann müssen wir sehr effizient sein, um eine Chance zu haben, das Spiel zu gewinnen“, meinte Glasner. Gerade das war bisher aber ein klares Manko. Fünf Tore wurden erst erzielt. „Ich verliere deshalb aber nie das Vertrauen in meine Stürmer. Man muss weiter selbstbewusst sein und an sich glauben“, betonte der Nottingham-Trainer. Für ein Beispiel machte er einen verbalen Abstecher zum Tennis. „Wenn du einen Doppelfehler gemacht hast, dann musst du danach auch wieder aufschlagen. Die richtig guten Spieler servieren dann ein Ass.“