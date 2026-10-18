247 Kindergartenkinder in China mit Blei vergiftet

Die Farben sollten die Mahlzeiten ansprechender machen und für den Kindergarten werben. Sie wurden in einem Kuchenteig und in gefüllten Teigrollen entdeckt. Die Verpackungen hätten ausdrücklich darauf hingewiesen, dass die Farben nicht zum Verzehr geeignet seien, hieß es. In zwei untersuchten Speiseproben lag der Bleigehalt mehr als 2000-mal so hoch, wie es der chinesische Lebensmittelstandard erlaubt.