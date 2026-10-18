Grazer Derby! Sturm gegen den GAK ab 17 Uhr LIVE

Bei Sturm „folgt einem Highlight das nächste“, wie Fabio Ingolitsch nach der Rückkehr aus England anmerkte. Über Müdigkeit soll demnach nicht gesprochen werden. Ingolitsch berichtete lieber von der „positiven Energie“, die sein Team auch aus Bournemouth mitgenommen habe. „Wir wollen gewinnen. Wir müssen gewinnen“, sagte er mit Blick auf das mit über 17.000 Zuschauern ausverkaufte Derby. Gewarnt ist Sturms Coach vor den Standardsituationen des Erzrivalen. Dieser sei außerdem „eine Mannschaft mit hoher Energie“. Für den Salzburger Ingolitsch („Ich bin positiv aufgeregt“) ist es sein erstes Grazer Derby. An der Personallage ändert sich nichts. Vier Tage später geht es für den Tabellenvierten wieder in der Europa League gegen Olympique Marseille weiter.