Woher die Wut auf Frankreichs Straßen kommt

Rechte profitieren von der Situation

Der Staat könne aber nicht auf jede Krise mit Milliardenhilfen reagieren, teilte die Regierung mit. Das Land ist hoch verschuldet, im Parlament laufen Beratungen über einen Sparhaushalt. Präsident Emmanuel Macron will sich am Sonntagabend (20 Uhr) mit einer Rede an seine Landsleute wenden. „In unserer Republik ist kein Platz für Gewalt. Diejenigen, die sowohl Präfekturen als auch Geschäfte zerstört und angegriffen sowie sogar unsere Rathäuser geplündert haben, werden strafrechtlich verfolgt und bestraft“, sagte Macron am Samstagabend.