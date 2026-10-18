Vorspiel für Grazer Derby: Fans wärmen sich auf

Ein Blick in die Grazer Innenstadt verrät es längst: Am Sonntag steigt das Fußballderby zwischen Sturm und GAK (Ankick um 17 Uhr im Stadion Liebenau). Die ersten Böllerknaller sind zu hören, die Fans wärmen sich – singend – auf. Die Polizei ist in Alarmbereitschaft.
Die Stadt füllt sich mit Fußball-Fans, das 204. Grazer Fußballderby wirft seinen Schatten voraus. Während sich die Mannschaften in den letztten Vorbereitungen befinden, wärmen sich auch die Fans auf. Sturms Anhang, der Großteil der erwarteten über 17.000 Fans, trifft sich gleich beim Stadion in Liebenau. Während sich die Anhänger des GAK in den Innenstadt auf dem Kaiser-Josef-Platz (siehe Video oben) versammeln, sich bereits „warmsingen“.
Gerüchte über „Verstärkung“ aus dem Ausland
Die Exekutive ist in Alarmbereitschaft. „Wir werden mit einer sehr großen Anzahl an Kräften vor Ort sein – von der Einsatzeinheit bis zu zivilen Kollegen“, sagt Thomas Heiland, Kommandant der Grazer Polizei. „Ich hoffe jedenfalls auf ein echtes Fußballfest für die ganze Familie, wie es auch zuletzt schon der Fall war.“ Ausschreitungen sollen der Vergangenheit angehören. Zuletzt machten allerdings Gerüchte die Runde, für das Derby sei seitens einiger heimischer Fangruppen auch gewaltbereite „Verstärkung“ aus dem Ausland angefordert worden. Bis dato – so versicherte man der „Krone“ – gehe man von einem ruhigen Derby aus.
Zusätzliche Straßenbahnen
Der GAK-Anhang plant in diesen Momenten einen Fanmarsch vom Kaiser-Josef-Platz zum Stadion. Hier kann es auch immer wieder zu Behinderungen kommen. Von 13.00 Uhr bis 23.00 Uhr ist die Liebenauer Hauptstraße von der Liebenauer Tangente bis zur Karl-Huber-Gasse in beiden Fahrtrichtungen gesperrt. Damit die Fußball-Anhänger auch rechtzeitig in das Stadion kommen, werden ab 15.30 Uhr zusätzlich Einschub-Bims in Richtung Stadion verkehren.
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