Vorspiel für Grazer Derby: Fans wärmen sich auf

Gerüchte über „Verstärkung“ aus dem Ausland

Die Exekutive ist in Alarmbereitschaft. „Wir werden mit einer sehr großen Anzahl an Kräften vor Ort sein – von der Einsatzeinheit bis zu zivilen Kollegen“, sagt Thomas Heiland, Kommandant der Grazer Polizei. „Ich hoffe jedenfalls auf ein echtes Fußballfest für die ganze Familie, wie es auch zuletzt schon der Fall war.“ Ausschreitungen sollen der Vergangenheit angehören. Zuletzt machten allerdings Gerüchte die Runde, für das Derby sei seitens einiger heimischer Fangruppen auch gewaltbereite „Verstärkung“ aus dem Ausland angefordert worden. Bis dato – so versicherte man der „Krone“ – gehe man von einem ruhigen Derby aus.