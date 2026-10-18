Vier Verletzte bei zwei Unfällen mit Alkolenkern

62-Jährige bei Frontalcrash eingeklemmt

Etwas später kam es zu einem ähnlichen Einsatz für die Feuerwehren Rottenmann und Selzthal: Gegen 8.50 Uhr war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) von Rottenmann kommend auf der B113 im Gemeindegebiet von Selzthal unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 62-Jährigen aus dem Bezirk Liezen zusammen. Eigenen Angaben zufolge dürfte er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.