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In der Steiermark

Vier Verletzte bei zwei Unfällen mit Alkolenkern

Steiermark
18.10.2026 15:26
Durch die Wucht des Aufpralls des Autos wurde ein Baum entwurzelt.
Durch die Wucht des Aufpralls des Autos wurde ein Baum entwurzelt.(Bild: FF Großwilfersdorf)
Porträt von Steirerkrone
Von Steirerkrone

Gleich zwei schwere Unfälle ereigneten sich am Sonntagmorgen in der Steiermark: Ein alkoholisierter 22-Jähriger durchbrach mit seinem Pkw in Großwilfersdorf einen Zaun und krachte gegen einen Baum. Im Gemeindegebiet von Selzthal war ein alkoholisierter 20-Jähriger unterwegs. Er verursachte eine Frontalkollision. Insgesamt wurden vier Personen verletzt.

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Gegen 6 Uhr früh wurden die Kameraden der Feuerwehren Großwilfersdorf und Markt-Ilz am Sonntag aus dem Bett geholt. Aus bislang unbekannter Ursache war ein 22-Jähriger aus dem Bezirk Jennersdorf (Burgenland) auf der Fürstenfelder Straße (Bezirk Hartberg-Fürstenfeld) von der Fahrbahn abgekommen. Er geriet auf ein angrenzendes Ackerfeld, durchbrach dort einen mit Betonsockeln verankerten Holzzaun und prallte schließlich gegen einen Baum, der durch die Wucht des Aufpralls entwurzelt wurde.

Auto landete im Garten
Der völlig zerstörte Pkw kam seitlich im Garten eines Einfamilienhauses zum Stillstand. Der Lenker wurde bei dem Unfall schwer verletzt, konnte sich aber noch selbstständig aus dem Fahrzeugwrack befreien und blieb davor liegen. 

Zufällig anwesende Fischer nahmen den Unfall wahr, leisteten Erste Hilfe und verständigten die Einsatzkräfte. Der Mann wurde nach der notärztlichen Erstversorgung vor Ort in das LKH Feldbach gebracht. Im Zuge erster Erhebungen wurde beim Lenker eine starke Alkoholisierung festgestellt.

62-Jährige bei Frontalcrash eingeklemmt
Etwas später kam es zu einem ähnlichen Einsatz für die Feuerwehren Rottenmann und Selzthal: Gegen 8.50 Uhr war ein 20-Jähriger aus dem Bezirk Kirchdorf an der Krems (Oberösterreich) von Rottenmann kommend auf der B113 im Gemeindegebiet von Selzthal unterwegs. In einer Rechtskurve geriet er auf die Gegenfahrbahn und prallte frontal mit dem entgegenkommenden Pkw einer 62-Jährigen aus dem Bezirk Liezen zusammen. Eigenen Angaben zufolge dürfte er mit überhöhter Geschwindigkeit unterwegs gewesen sein.

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Die 62-Jährige wurde bei dem Unfall in ihrem Fahrzeug eingeklemmt und musste von der Feuerwehr befreit werden. Beide Lenker sowie der 20-jährige Beifahrer des Unfallverursachers wurden unbestimmten Grades verletzt. Alle drei Personen wurden in das LKH Rottenmann gebracht. Ein durchgeführter Alkotest mit dem 20-jährigen Lenker ergab eine mittelgradige Alkoholisierung. Ihm wurde der Führerschein abgenommen.

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